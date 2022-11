Lassan vége a ma reggeli tüntetésnek.

Tömött sorban állnak a Kiskörúton a Kálvin tértől a Szent Gellért térig, végig a Szabadság hídon.

Aki dudál, velünk van

– hangzik fel a rigmus, amikor egy kocsi rádudál a tömegre. Az élőláncban állók tábláin rendszeresen visszatérnek a rossz oktatási körülmények:

Tudta, nálunk leszakadt a plafon?

A résztvevők döntő többsége ezúttal is diák.

A megmozduláson egészen kicsik is vannak szép számmal, kisiskolás csoportok is például, de volt, aki babakocsival állt be az élőláncba. A budai oldalon a Rudas Gyógyfürdő után van egy nagyobb „folt”, de aztán a Várkert Bazár alatt újra folyamatossá válik a tömeg. Egy Mol-kamion is dudálással fejezi ki szimpátiáját. A szervezők köszönik a részvételt, kilenc óra után bejelentik az élőlánc végét. A tömeg lassan, komótosan elindul haza, vagy az iskolába – jelenti 24.hu.