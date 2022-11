Áll a bál Tóth Endre, Momentumos képviselő posztja kapcsán.

- szellőztette meg.

A Klebelsberg Központ álláspontja szerint azonban a politikus „jogszabálysértő módon tette nyilvánossá tankerületi vezetők személyes adatait”, és

Tóth Endre azonban nem hátrál meg:

Az elnök asszony nagyon nem boldog, hogy ez most kiderül. Sőt, szerinte ezt nem is szabadna publikálni. Tegnap el is küldte a fenyegető közleményét, hátha visszariadok a megosztástól. De ez a húzás nem jött be.