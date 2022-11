Magyar katonai gépek jártak Pakisztánban – A honvédség sunnyog, felháborító ügy lehet a háttérben

Valaki elmagyarázhatná, hogy mit kerestek többször is Pakisztánban (!) a “honvédségi” Airbus utasszállító gépek – tette fel a kérdést közösségi oldalán Hadházy Ákos.

A független parlamenti képviselő, a honvédséget hiába kérdezni, mostanában már -teljesen törvénytelenül- nyíltan megtagadja a tájékoztatását országgyűlési képviselői (dísz)pozíciója ellenére.

Csak remélni lehet, hogy a tegnapelőtti útnak nem az volt a célja, hogy Ruszin-Szende Romulust vezérkari főnöki ülepét Pakisztánba röptesse kollégája udvariassági vizitjének kedélyes viszonzása céljából.

- írta, és elmondta azt is, hogy ha így volt, az felháborító:

egy ilyen kiruccanás ezzel a röpcsivel alsó hangon 35 millióba került Önöknek. Ha Ruszin-Szende ráért volna 7 óra helyett 15 óra alatt Karacsiba repülni, akkor öt perc kereséssel 350ezer forintért is talált volna menetrend szerinti járatot.

Hadházy szerint ugyanez a helyzet, ha a szeptember végén bejelentett 10 millió forintos, a több millió pakisztáni árvízkárosultakat “megsegítő” gyógyszerszállítmányt vitte volna a gép.

Egyrészt akkor nem voltunk nagyon gyorsak, másrészt az is egy olyan kis tömegű szállítmány, amit a teljes gép kiküldésének költsége helyett töredékéért feladhattak volna valamelyik cargo cégen keresztül

- tette hozzá.

Ha tényleg volt valami ésszerű célja a katonai repülésnek, akkor elnézést kérek a honvédségtől, de egyrészt ennek oka az eddigi törvénytelen titkolózásuk, másrészt az eddig látott rengeteg, iszonyatosan, felháborítóan pazarló repülésük.

- írta bejegyzésében, és kitért arra is, hogy talán már nem is tudják überelni, amikor a minap Kövért a luxus jettel kivitték a Szultánságba és ott is hagyták.

Lehet, hogy így akarják elérni, hogy a GDP 2 százaléka legyen a honvédségi kiadás, a NATO elvárásai miatt…Ha pl tényleg a vezérkari főnök repült csak ki a 150 fős utasszállítóval a kollégájával teázni és újfent megbeszélni a nemzetközi helyzetet, akkor simán le is mondhatna.

- tette hozzá.