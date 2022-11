Újabb "belharc" a Fideszben: Kubatov beszólt Kósa Lajosnak

Megszólalt az olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó Liu testvérek országváltásáról Kubatov Gábor is.



Kubatov Gábor, az FTC elnöke beszél "A nagy Fradi lemez: a zene ereje" című válogatásalbum bemutatóján az MVM Dome-ban 2022. szeptember 13-án. MTI/Szigetváry Zsolt

A Liu testvérek klubszinten a Fradiban versenyeztek, Kubatov az FTC elnökeként nyilatkozott a Hír TV-nek a távozásukról:

Elsősorban hazánknak veszteség. Szerintem ez egyetlen dolgon múlt, hogy a szövetségnek nem sikerült megegyezni az edzőjükkel. A Fradi mindent megtett, próbáltunk közbelépni, kommunikálni, de a szövetség úgy döntött, hogy az ő edzőjüket nem fizeti tovább. Nem mentem bele mélyebben, hogy mi ennek az oka, csak fájdalmas. Két nagyon jó gyerekről van szó

- mondta Kubatov.

A kritika nem is annyira meglepő, és nem is mondható burkoltnak, hiszen nem más a korcsolya szövetség elnöke mint Kósa Lajos. Kubatov és Kósa is a Fidesz alelnökei, és ezekben a körökben nem volt megszokott az, hogy ennyire nyíltan szólnak be egymásnak. Még az is könnyen lehet, hogy egy újabb fideszes belharc van kibontakozóban.

Azt tudni lehetett, hogy Liuék távozásának fő oka, hogy az őket gyerekkoruk óta edző Csang Csing Lina távozik Magyarországról. Kósa Lajos, a korcsolya szövetség elnöke szerint a kínai szakember visszautasíthatatlan ajánlatot kapott Kínából, ám most ezzel szemben, Kubatov szavaiból úgy tűnik, hogy meg lehetett volna egyezni a maradásáról.