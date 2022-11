Orbán Viktor jobban teszi, ha teli tankkal indul Felcsútra.

Felcsúton is benzin nélkül maradhatnak hétfőtől, amikortól a Mol nem szállít benzint és dízelt a kisebb kutaknak. A Független Benzinkutak Szövetségének felmérése szerint száznál is több településen alakulhat ki üzemanyaghiány, köztük Felcsúton is.

Országszerte összesen 194 benzinkutat érint az átmeneti, ám határozatlan idejű korlátozás. A Mol azzal indokolta a döntést az ATV híradójának, hogy megnövekedett a kereslet a benzin iránt, és vissza kell pótolni a stratégiai készleteket. Jelenleg ráadásul alacsonyabb nyomáson érkezik a kőolaj a Barátság vezetéken, és még karbantartási munkát is kell végezni a Dunai Finomítóban.

A Híradónak megszólaló szakértő szerint több kisebb kút már keddre vagy szerdára kifogyhat az üzemanyagból.

A Független Benzinkutak Szövetsége pénteken levelet írt Orbán Viktornak és Hernádi Zsolt, MOL-vezérnek is, amelyben megdöbbentőnek nevezték az olajvállalat döntését, és felülvizsgálatot kértek.

Nem fogadható el, hogy egy nyilvánvalóan stratégiai vállalat ellátásbiztonságra hivatkozva szünteti meg többszáz partnere (még ha kényszerből is) ellátását, egyben sok vidéki körzet teljes ellátásbiztonságát is felrúgva. Nem a kényszerű partnerek megélhetése a tét, hanem az ország ellátása. Nem a nagyvárosok számtalan benzinkútjának ellátása a tét, hanem a vidéki lakosság, a gazdálkodók ellátása

– fogalmaztak a levélben.

A Mol azt állította, hogy a szállítások felfüggesztése csupán az összes magyarországi benzinkút körülbelül 10 százalékát érinti. Az FBSZ szerint ugyanakkor az intézkedés 258 magyar, többnyire családi kisvállalkozást érint, és mintegy 400 benzinkutat, Magyarország benzinkútjainak 20 százalékát hozza kilátástalan helyzetbe.

Egy siklósi és egy hosszúhetényi benzinkút üzemeltetője egyliteres üzemanyagkorlátot jelentett be a Mol döntése után, helyszíni riportunkat itt olvashatja.