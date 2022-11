A Fidesz államtitkára szerint „csatajelenet” zajlik a határon: Létrákkal, gázspray-el támadnak rendőrökre

Egyre több az embercsempész és egyre agresszívabbak – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfő reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában számolt be róla az Index.



Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. november 8-án. MTI/Koszticsák Szilárd

Az államtitkár szerint a déli határon is néha valódi „csatajelenet” zajlik, mert a migránsok és az embercsempészek rátámadnak a rendőrökre:

hozzájuk vágják a létrát, lefújják őket gázspray-vel vagy rájuk lőnek. Rétvári Bence elmondta azt is, hogy a magyar rendőrök is egyre kifinomultabb módszerekkel dolgoznak, de ahhoz, hogy a külföldi bűnözőkkel szemben fel tudjanak lépni, a Terrorelhárítási Központra is nagy szükség volt az elmúlt években.