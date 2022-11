Vidékre viheti az új közlekedési múzeumot a Lázár János vezette minisztérium?

A Népszava információi szerint az elmúlt hetekben többször is elhangzott az Építési és Beruházási Minisztérium egyik államtitkárától, hogy vidéken jobb helye lenne a múzeumnak, de Lázár János is arról beszélt a miniszteri meghallgatásán, hogy a vidéki helyszíneket preferálja az állami beruházásoknál.

A Népszava cikke szerint a természettudományi múzeum után az új közlekedési múzeumot is vidékre költöztethetik. A lap szerint ugyanis Lázár János vezette Építési és Beruházási Minisztérium egyik államtitkára az elmúlt hetekben többször is arról beszélt, hogy a gyűjteménynek jobb helye lenne Debrecenben vagy Nyíregyházán. (A természettudományi múzeum is jelenleg szinte beékelődik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem területébe, a vidékre költözés az egyetem terjeszkedése miatt merült fel, ami ellen hiába tiltakozott a szakma.)

Fotó: Illusztráció/Facebook/Lázár János

Lázár János pedig már a miniszteri meghallgatásán jelezte, hogy a vidéki helyszíneket helyezné előtérbe az állami beruházásoknál – emlékeztet a lap, amely szerint viszont az új közlekedési múzeum vidékre áthelyezésével a kormány kidobná az új múzeum előkészítésére kapott 10 milliárd forintot, és a tervezésre költött közel 8 milliárd forintot is.

A Népszava megkereste a múzeumot és a minisztériumot is, a költözésről szóló információt egyik sem cáfolta.

Az építési minisztérium azt közölte, hogy

"a még el nem kezdett állami beruházások felfüggesztésére vonatkozó kormányhatározat a fővárosi múzeumi projektekre is érvényes. Ezek megvalósításáról a kormány egyedi döntéseket hoz. Ez tartalmazza majd az ütemezést és a forrás megjelölését is. A közlekedési múzeumról, illetve a Városligetbe tervezett Új Nemzeti Galériáról még nem született döntés, a nevezett kulturális beruházások ügye még nem is került a kormány elé. Az Új Nemzeti Galéria vidéki helyszínen történő megvalósítására bizonyosan nem kerül sor, a közlekedési múzeum esetében ezt nem lehet ilyen határozottan kijelenteni."

A lap szerint bár nincs még kormánydöntés, azt a minisztérium megerősítette, hogy a Városligetbe tervezett Új Nemzeti Galériát a japán tervek helyett inkább magyar építészek elképzelései alapján valósítanák meg.

A Városliget Zrt. rövidke válaszában azt emelte ki, hogy Orbán Viktor a Néprajzi Múzeum átadásakor arról beszélt, hogy a Liget Budapest program teljeskörűen meg fog valósulni, azóta pedig nem született ellentétes döntés. Hozzátették, mindez természetesen az ország gazdasági lehetőségeitől is függ.

Jelenleg mindhárom felfüggesztett városligeti beruházásnak (Új Nemzeti Galéria, Innováció Háza, Városligeti Színház) van építési engedélye, ám mivel Lázár János az építési miniszter, ezért bármelyik programnál előfordulhat, hogy máshová helyezik át a beruházást, vagy pedig elkszálják azt – írja a lap.