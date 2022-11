Nincs megállás: Orbánék tovább nyírbálják a munkavállalók jogait, növekszik a kiszolgáltatottságuk

Uniós jogharmonizáció volt az eredeti cél, de ha már hozzányúltak, faragtak még egy kicsit a Munka törvénykönyvén. A minimális szintre behúzott apai szabadság kapta a legnagyobb sajtóvisszhangot eddig, de a módosítás alapján a szabadságolástól kezdve a munkabeosztáson és a kiküldetéseken át az egészségügyileg alkalmatlanná váló dolgozók jogaiig sok minden változna hátrányosan.

Fotó: pixabay.com

A november elején benyújtott, és várhatóan december elején az Országgyűlés elé kerülő csomag hivatalos célja az uniós jogharmonizáció, amelyet több hónapos késéssel sikerült végre összehozni. Csakhogy az EU-irányelvekhez fazonírozás mellé becsúszott néhány olyan módosítás, amelyek miatt a magyar munkavállalók az eddiginél is kiszolgáltatottabbak lesznek a munkaadójuknak – írja a Telex.

a Magyar Szakszervezeti Szövetség szerint a valódi probléma az, hogy

a javaslat fontos pontokon még tovább gyengíti a munkavállalók jogait a foglalkoztatókkal szemben.

- A tervezet bevezeti a „munkakör ellátásra egészségügyi okból alkalmatlan” fogalmát és ezekre az esetekre megkönnyíti a munkaadóknak az érintett munkavállaló elküldését. Ez leginkább a fizikai dolgozókat érintheti hátrányosan, náluk fordulhat elő gyakrabban, hogy tartós egészségkárosodás miatt nem képesek korábbi pozíciójukban dolgozni.

- A szabadságolás aktuális rendje, hogy a dolgozó összesen 7 napnyi szabadságát akkor veheti ki, amikor ő szeretné, a többiről a törvény szerint a munkaadó dönthet. A módosítóban viszont elrejtettek egy olyan pontot, ami alapján a munkáltató „kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén” megtagadhatja még ennek a 7 napnak a kivételét is a dolgozó által kért időpontban.

- A módosítóban egy olyan szövegváltozás is szerepel, amely a MASZSZ értelmezése szerint a mostaninál kötetlenebb módon tenné lehetővé a dolgozók külső helyszíni munkavégzését. A módosítóban „szokásos munkavégzési helyet” most lecserélik arra, hogy „a munkakörben szokásos munkavégzési hely”. Első ránézésre nincs túl nagy különbség, de a szakszervezeti jogászok szerint az apró módosítás megnyithatja a terepet a tágabb értelmezéshez olyanok esetében, akiknél valamilyen utazás is beleérthető a munkába.