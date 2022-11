Novák Katalin vérlázító módon röhögi szembe a magyarokat Hadházy szerint, aki az elnök méregdrága utazásait elemezte ki

Novák Katalin benevezhet „legdrágábban utazó zarándok” bajnokságra, de a „melyik fideszes tud legtékozlóbban utazni” versenyben is indulhat, pedig bár ott már sok a versenyző – írja Facebook-oldalán Hadházy Ákos.



Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A független képviselő emlékeztet: Novák a négynapos programjára a 150 fős „honvédségi” Airbus repülővel érkezett. Minden bizonnyal vele utazott a honvédelmi miniszter is (akiért Zalaegerszegre is elrepült az Airbus), azonban ő másnap vissza is jöhetett az akkor már tök üres géppel.

Csak remélni tudjuk, hogy Novák legalább hazafele menetrend szerinti géppel repül, a gyülekezete tagjaival együtt, akikkel a magánjellegű programon, zarándoklaton részt vett

- tette hozzá Hadházy, aki szerint két eset lehetséges:

1) a gyülekezet menetrendszerinti repülővel is érkezett és azzal is utaznak vissza, akkor viszont Novák miért nem tudott azzal repülni odafele is? 2) Novák a gyülekezetével együtt érkezett a “honvédségi” gépen és azzal utazik visszafele is… (a hazaútnak egyelőre nincsen nyoma).

Hadházy Ákos szerint az, amit a honvédség a két luxusjettel és az utasszállítóival művel csak az utóbbi hetekben, az vérlázító szemberöhögése a brutális élelmiszer inflációval és energiaár emeléssel sújtott és hideg iskolákban és hivatalokban ücsörgő magyaroknak.