Köddel és esővel indul a kedd

Estére már havazhat is egy kicsit a nyugati határszélen.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden a köd és rétegfelhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, legtovább az Északi-középhegység térségében maradhat meg. Eközben délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. A déli órákig legfeljebb szitálás, ónos szitálás lehet.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Délutántól délnyugat, dél felől viszont többfelé eső várható, az északkeleti megyékben a legkisebb a csapadék esélye. Az Alpokalján este havas eső, vizes hó is előfordulhat, de vastag, megmaradó hótakaró csak a Kőszegi-, Soproni-hegységben valószínű. Nagy területen megerősödik a keletire, északkeletire, majd északira forduló szél, egy-egy helyen viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 12 fok között valószínű, a tartósan borult részeken és nyugaton lesz hidegebb. Késő estére 0 és +9 fok közé hűl le a levegő.

A meteorológiai szolgálat keddre a tartós és sűrű köd miatt Pest (benne Budapesttel), Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre adott ki elsőfokú figyelmeztető előrejelzést. Zalára és Vas megyére az eső miatt adtak ki figyelmeztető előrejelzést, ezeken a területeken 24 óra alatt akár 20 milliméternyi csapadék is hullhat.

Kedd éjjel túlnyomóan borult lesz az ég. A csapadékzóna északkelet felé terjeszkedik, sokfelé várható eső. Halmazállapot-váltásra elsősorban a nyugati megyékben, kiemelten az Alpokalja tágabb térségében, továbbá az Észak-Dunántúl, valamint az Északi-középhegység magasabb hegyein lehet számítani. A Dunántúlon az északi, míg másutt a keletiről északkeletire forduló szelet kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul.

Szerdán az előrejelzés szerint jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég. Átmeneti vékonyodás, szakadozás inkább csak délkeleten valószínű. Többfelé számítani kell esőre, záporra, majd északkelet, kelet felé helyeződik a csapadék, miközben szűnik is. A nyugati megyékben és az északkeleti hegyvidékeken helyenként havas eső, havazás is előfordulhat. Az északi, később a nyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 9 fok között várható, de délkeleten 10, 12 fokot is mérhetnek.