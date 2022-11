Elképesztő! 110 millió forintos jutalmat kaptak a tankerületi vezetők, akik kirúgással fenyegették a tanárokat

Tóth Endre, a Momentum képviselője osztotta meg a milliós jutalmakról szóló listát a Facebook-oldalán.

"A közoktatás bürokratikus fenntartói szervezetének vezetői úgy kaptak 1 és 2,5 millió forint közötti »motivációs elismerést«, hogy a tankerületükben dolgozó pedagógusok semmiféle év végi jutalmat nem kaptak”

- írta Tóth a közösségi oldalán.

Fotó: Pixabay

A politikus szerint „ez az igazságtalanság egyébként nem is elsősorban a jutalmat kapó tankerületi igazgatók vétke, hanem azoké a kormányzati vezetőké, akik a jutalmak kiosztásáról döntöttek, azok kifizetését jóváhagyták”.

Ebben az időszakban Kásler Miklós emberminiszter felelt, a köznevelési államtitkár Maruzsa Zoltán, a tárca parlamenti államtitkára pedig Rétvári Bence volt már akkor is, ahogy a Klebelsberg Központot is Hajnal Gabriella vezette, mint most.

„A miniszter azóta 12 milliós végkielégítést, az államtitkárok 4 milliós, a KK elnöke pedig 1,7 milliós motivációs elismerést kaptak. Úgy tűnik mindenki teljesítménye jutalmat érdemel a közoktatásban, csak a tanárok kénytelenek beérni a megalázó fizetésükkel”

– tette hozzá Tóth.

ITT A TELJES LISTA:

Hajnal Gabriella (Klebelsberg Központ):

1 700 000 ft

Ballagó Zoltán (egri tankerület):

2 240 000 ft

Bánki András (békéscsabai tankerület):

1 575 000 ft

Beleznay Tamás (belső-pesti tankerület):

1 110 000 ft

Bognár László (szigetvári tankerület):

1 530 000 ft

Csike Tamás (tamási tankerület):

1 080 000 ft

Donkó József Béla (sárospataki tankerület):

1 530 000 ft

Dr. Gruberné Kis-Pál Andrea (siófoki tankerület):

1 500 000 ft

dr. Házlinger György (közép-pesti tankerület):

2 360 000 ft

dr. Hrutkáné Molnár Mónika Katalin (monori tankerület):

2 300 000 ft

dr. László István (miskolci tankerület):

2 200 000 ft

Dr. Nagy Adél (győri tankerület):

2 300 000 ft

Dr. Pálos Annamária (szigetszentmiklósi tankerület):

2 200 000 ft

Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó (kelet-pesti tankerület):

1 050 000 ft

Egyházi Andrea (pápai tankerület):

2 160 000 ft

Fodor Gábor (ceglédi tankerület):

1 620 000 ft

Fodor István (szombathelyi tankerület):

1 070 000 ft

Gál János (mezőkövesdi tankerület):

1 515 000 ft

Gaszperné Román Margit (nyíregyházi tankerület):

2 320 000 ft

Gerzsei Péter (szekszárdi tankerület):

1 620 000 ft

Hajnissné Anda Éva (közép-budai tankerület):

2 440 000 ft

Hományi Tamás Márton (dél-budai tankerület):

1 500 000 ft

Horváth Márta (hatvani tankerület):

2 200 000 ft

Kajári Attila (zalaegerszegi tankerület):

2 200 000 ft

Käszné Lebő Zsuzsanna (mohácsi tankerület):

2 080 000 ft

Kovács Katalin (észak-pesti tankerület):

1 620 000 ft

Magyar Ferenc (nagykanizsai tankerület):

1 620 000 ft

Majosi Pálma (berettyóújfalui tankerület):

1 500 000 ft

Marek János (soproni tankerület):

2 400 000 ft

Markovicsné Demeter Edina (kazincbarcikai tankerület):

2 020 000 ft

Miklós Anikó (hódmezővásárhelyi tankerület):

1 530 000 ft

Muszela Szabolcs (esztergomi tankerület):

1 020 000 ft

Nagyné Barna Orsolya (balassagyarmati tankerület):

2 120 000 ft

Pappné Gyulai Katalin (debreceni tankerület):

2 500 000 ft

Pásztor Gyula Csabáné (kisvárdai tankerület):

2 360 000 ft

Páva Péter (pécsi tankerület):

1 500 000 ft

Pesti Béla László (mátészalkai tankerület):

1 710 000 ft

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit (szegedi tankerület):

2 440 000 ft

Rábel Krisztina Ildikó (külső-pesti tankerület):

1 590 000 ft

Rigó Katalin (érdi tankerület):

1 590 000 ft

Rozmán László (sárvári tankerület):

2 160 000 ft

Sági István (karcagi tankerület):

2 080 000 ft

Sárosi Magdolna (bajai tankerület):

2 040 000 ft

Simon Tibor (salgótarjáni tankerület):

1 590 000 ft

Stickel Péter (kaposvári tankerület):

1 620 000 ft

Szabó Árpád (szerencsi tankerület):

2 220 000 ft

Szabóné Forgács Gabriella (dunakeszi tankerület):

1 050 000 ft

Szauer István (veszprémi tankerület):

1 620 000 ft

Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna (dunaújvárosi tankerület):

1 575 000 ft

Szutorisz-Szügyi Csongor (szolnoki tankerület):

2 400 000 ft

Tamás Ilona Zsuzsanna (észak-budapesti tankerület):

2 440 000 ft

Teleki-Szávai Krisztina (gyulai tankerület):

2 160 000 ft

Tóth János (dél-pesti tankerület):

1 500 000 ft

Tóth Lajos Árpád (hajdúböszörményi tankerület):

1 680 000 ft

Török Szabolcs (székesfehérvári tankerület):

2 400 000 ft

Vágó Ferencné (kiskőrösi tankerület):

2 000 000 ft

Verebélyi Gábor Ákos (váci tankerület):

1 560 000 ft

Vereckei Judit (tatabányai tankerületi központ):

1 650 000 ft

Zsámboki Anna (kecskeméti tankerület):

2 200 000 ft

Zsemberi Zoltán (jászberényi tankerület) 1 000 00 ft