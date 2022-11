Kocsis Máté reagált Márki-Zay rendkívüli sajtótájékoztatójára

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Márki-Zay Péter egy podcast-műsorban beszélt arról, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom az Action for Democracy nevű szervezettől 1,8 milliárd forintnak megfelelő összeget kaptak. Emiatt a Fidesz támadni kezdte Márki-Zayt és az ellenzéki pártokat, a titkosszolgálat is bekapcsolódott az ügybe. Márki-Zay Péter ennek kapcsán hétfőn jelezte, hogy kedden délután 14 órától egy sajtótájékoztatón tisztázta a részleteket.



Fotó: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője felszólal az ellenzéki frakciók kezdeményezésére napirendre tűzött Gyermekeink jövőjéről, a közoktatás minőségéről és feltételrendszeréről című politikai vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. november 2-án. MTI/Koszticsák Szilárd

A Mindenki Magyarországa Mozgalom rendkívüli sajtótájékoztatójára meghívták Orbán Viktor miniszterelnököt és Kocsis Máté frakcióvezetőt is, de ők nem voltak jelen. A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán reagált a sajtótájékoztatóra.

- fogalmazott Kocsis Máté.

A fentieket Márki-Zay Péter úgy kommentálta:

Ahogy jeleztem, Önt és Orbán Viktort is szívesen láttam volna a sajtótájékoztatón és feltehette volna a kérdéseit, de remélem így is választ kapott minden kérdésére. Továbbra is várom, hogy feloldják a titkosításokat és akkor kiderül, ki az, aki blöfföl és hazudik. A sajtótájékoztatót itt tudja megtekinteni, mert a posztjából arra következtetek, hogy nem látta, különben nem írna ilyeneket