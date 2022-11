Esőt és néhol havazást hoz a hét második fele az országban

Csapadékos időre kell számítani a következő napokban, szerdán elsősorban az Alpokalján és a Bakony környékén, csütörtökön az Északi-középhegységben a magasabban fekvő területeken akár már havazhat is.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán marad a borult idő, de a Tiszántúlon felszakadozhat a felhőzet, ott akár pár órás napsütés is lehet. Sokfelé várható eső, az Alpokalján és a Dunántúl (elsősorban a Bakony) magasabban fekvő részein (3-400 méter fölött) havas eső, hó is lehet, majd a csapadékzóna főleg délutántól fokozatosan gyengül, és egyre kevesebb helyen eshet. Több helyen megélénkül az északi, északkeleti, a Viharsarokban a déliesre forduló légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 3 és 8 fok között valószínű, de a délkeleti tájakon pár fokkal melegebb is lehet. Késő estére 0 és +8 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A meteorológiai szolgálat Vas és Zala megyékre elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki az eső miatt, a területen ugyanis 24 óra alatt legalább 20 milliméternyi (lokálisan akár 30-35 milliméternyi) csapadékra lehet számítani.

Szerda estétől túlnyomóan borult lesz az ég, inkább csak kisebb körzetekben lehet szakadozott a felhőzet. Elszórtan valószínű gyenge eső, a Dunántúl magasabban fekvő részein havas eső, hó is lehet. Az északnyugati szelet élénk széllökések kísérhetik, míg a Tiszántúlon délnyugati marad az áramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5 fok között alakul.

Csütörtökön napközben az ország délnyugati felén szakadozik, vékonyodik a felhőzet, az északkeleti tájakon azonban borult marad az ég. Az északkeleti megyékben és északnyugaton még több helyen lehet kisebb eső, zápor, másutt kicsi a csapadék esélye. Az északi hegyekben havas eső, hó is eshet. Estétől köd és rétegfelhőzet képződhet. Az északnyugati szél a középső tájakon megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között várható.