Zavar a Fideszben: képviselőjük szerint a brüsszeli szankciók mégsem tesznek tönkre minket

Orbán Viktor valóban megszavazta a szankciós csomagokat Brüsszelben, de úgy, hogy azok a magyar embereknek ne ártsanak – ismerte el Mészáros Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselője Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 17-i ülésén.



Kép:Kormany.hu

Az ülésen a fideszes politikus a szankciókkal és Orbán Viktor európai tanácsi stratégiájával kapcsolatban szó szerint ezt mondta:

A szankciós csomaggal kapcsolatban annyit szeretnék válaszolni, hogy a brüsszeli tárgyalások során a miniszterelnök mindig azt az álláspontot képviseli, hogy megpróbálja úgy enyhíteni a szankciós csomagot, hogy az Magyarországot, a magyar embereket lehetőleg ne érintse. Eddig sikerült is elérni. Tehát mindig tettek olyan kivételeket, ami minket megóvott attól, hogy itt egy energiaválságba kerüljön az ország.

A képviselő szerint amikor ezt eléri Brüsszelben, akkor a maradék csomagot nyilván megszavazza, tehát mindig az a vád, hogy megszavazza a szankciós csomagot.

Megszavazza, mert mi is az Európai Unió tagjai vagyunk, és nekünk is együtt kell működnünk a közös döntésekben. Küzdeni kell azokért a saját magyar érdekekért, amiket ott érvényesíteni lehet, és ezt meg is teszi. És amikor ezt megtette, és elérte, akkor a maradékot megszavazza. Ebben nincs semmi kivetnivaló.