Nem marad el a mára tervezett V4-es csúcstalálkozó, a visegrádi országok miniszterelnökei Kassán találkoznak. A találkozón lapértesülések szerint szóba hozzák Orbán Viktor magyar kormányfő óriási diplomáciai botrányt okozó nagy-magyarországos sálját is.

Petr Fiala cseh miniszterelnök szerdai sajtónyilatkozata alapján Orbán Viktor magyar–görög meccsen viselt nagy-magyarországos sálja is téma lesz a V4-országok soron következő csúcstalálkozóján a hét második felében – számolt be szerda este Reuters.

Amit időnként hallunk Magyarországról, akár nyilatkozatok, akár konkrét lépések formájában a magyar kormány képviselőitől, az biztosan nem segít a helyzeten

– mondta Fiala.

És láttam Orbán miniszterelnök sálját is, nincs kétségem afelől, hogy csütörtökön ez is szóba kerül valamilyen módon a tárgyalásainkon.

A csütörtöki V4-es csúcson a szomszédos országok által revizionizmusként értékelt magyar kormányfői gesztus is napirendre kerül, főképp annak fényében, hogy a V4-ek soros elnökségét ellátó Szlovákia igen hevesen reagált a történtekre – írja a Népszava is.

Rastislav Kácer külügyminiszter kedden undorítónak nevezte Orbán Viktor gesztusát és leszögezte, hogy a revizionizmusnak és irredentizmusnak nincs helye a XXI. században. Az Új Szó beszámolója szerint a szlovák külügyminiszter azt mondta:

Ha valaki egyszer-egyszer tenne ilyesmit, afelett képesek lennék gálánsan, mosolyogva szemet hunyni. De ezt a megnyilvánulást a folyamatosan zajló és alakuló történések összefüggésében látjuk. Ez a jéghegy csúcsa, és olyan pillanat, amikor reagálnunk kell

Az is minden bizonnyal rányomja a bélyegét a mai V3+1 találkozóra, hogy sosem volt ennyire rossz a viszony Csehországgal az ország függetlensége óta. Ez azért is különösen kellemetlen, mert Prága tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztségét. A viszony aligha lehetne rosszabb, ezt jelzi, hogy múlt héten a parlament elnöke, Markéta Pekarová Adamová lemondta a parlamenti elnökök találkozóját a magyar kormány oroszbarátsága miatt. Kedden pedig Jan Lipavsky cseh külügyminiszter bírálta igen élesen Orbán Viktort a „sálas ügy” miatt. Mint a Twitteren írta, a mostani válságos időkben kulcsfontosságú lenne az európai államok együttműködése.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök provokációja elfogadhatatlan. Teljesen megértem szlovák és más barátaink bosszúságát

– hangoztatta.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Sokaknak nem tetszett Orbán sálja

Ahogy korábban mi is megírtuk, Orbán Viktor sálválasztását sok kritika érte, az ukrán külügy berendelte a magyar nagykövetet, posztolt róla a szlovák külügyminiszter, és a román és a horvát külügy is reagált. Az osztrák külügy azt ígérte, hogy tájékoztatják Orbánt és Magyarországot arról, hogy Nagy-Magyarország határai 100 éve megszűntek.

