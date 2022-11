Navracsics Tibor az EU-s kifizetésének korlátozása után: "Lojális, hasznos és jó felhasználója Magyarország az uniós forrásoknak."

Navracsics Tibor hurrá-optimista hangulatban van.

Jó hírem van, az év végéig – most már a Bizottság által az újsághírek által megerősítetten is – aláírhatjuk a megállapodásokat a kohéziós és helyreállítási forrásokról. Ezek segítenek, hogy a jövő évben hozzáférjünk az uniós forrásokhoz

- mondta Navracsics Tibor egy mai konferencián, miután tegnap megjelent: a Bizottság mégis a 3000 milliárd felfüggesztésére tesz javaslatot.

Alapigazság, hogy jó jól informáltnak lenni. Most azt tapasztaljuk, hogy az Európai Bizottság újságokon keresztül kommunikál velünk

- jelentette ki Navracsics Tibor egy mai a versenyképességi operatív programok konferenciáján az Akváriumban.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Több német lapértesülés alapján megjelent a hír, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság arra tesz javaslatot, hogy mégis függessze fel Brüsszel a 3000 milliárdos EU-forrás Magyarországnak történő utalását, nem elégséges ugyanis a Bizottság által elvárt 17 magyar vállalás teljesítése – írja a az ATV.hu. A helyreállítási magyar tervet valószínűleg jóváhagyják, de komoly feltételekkel, így az 5,8 milliárd eurós pénzeket sem utalják azonnal – ez derül ki a FAZ cikkéből, de korábban a Sliegel és a Reuters is is hasonló értesülésről számolt be.

A felfüggesztést illetően azt mondta:

a feladatok teljesítése a jövő évre húzódik.

- majd hozzátette: