A forint gyengülése rányomja a bélyegét az idei Black Friday-re

Idén november 25-én van a Black Friday, de tulajdonképpen már az egész november az őrült leárazásokról szól.

Fotó: pixabay.com

Idén november 25-re esik a Black Friday, amely az Egyesült Államokból terjedt el, és mára Magyarországon is nagyon népszerű – írja az Index.

Már húsz százaléknál is magasabb az infláció, ehhez pedig társul az egyre csak gyengélkedő forint, így jóval többet költhetnek idén a vásárlók, mint korábban.

Számos kereskedő azonban a hónap eleje óta akciókat kínál a közelgő ünnepek miatt, a termékek árazása viszont már az uniós szigorítások szerint alakul. Ennek értelmében nem kérhetnek többet egy termékért annál, mint amennyiért az elmúlt egy hónapban a legolcsóbban árulták.

Az idei Black Friday azért is lesz másabb, mint tavaly, mivel a külföldről behozott termékek is drágulnak, amit a gyengülő forintárfolyam is tetéz. A forint 10 százalékkal gyengébb az euróhoz képest, és 23-mal a dollárhoz viszonyítva, mint tavaly ilyenkor.