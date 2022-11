Lázár Jánost magához kérette Orbán: "Az igazság az, hogy miniszterként nem helyes, ha az ember túlokoskodja a dolgokat. Azt kell csinálni, amit a főnöke mond neki"

Lázár János beruházási miniszter csütörtökön Debrecenben a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fórumán arról beszélt, hogy eredetileg nem akart miniszter lenni, de Orbán Viktor ezt máshogy gondolta.

Lázár János építési és beruházási miniszter beszél a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett gazdasági fórumon Debrecenben 2022. november 24-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Ahogy korábban mi is megírtuk, Debrecenben, a hajdú-bihari kereskedelmi és iparkamara gazdasági fórumán mondott beszédet Lázár János építési és beruházási miniszter csütörtökön. Lázár János a gazdasági fórumon méltatta a nemrég lemondó Palkovics László munkáját, akinek a minisztersége idején „átalakult a magyar ipar, a közlekedés, és sokat tett Debrecen fejlesztéséért is”. Kiemelte a mobilitás fontosságát amelynek nemcsak közlekedési, hanem társadalomi vetülete is van.

Lázár János a fórumon arról is beszélt, hogyan került vissza a politika fősodrába. Miután egyéniben győzött Márki-Zay Péter ellen, „úgy gondoltam, hogy mint lassan veterán politikus, magam is páholyból vagy a hátsó sorból nézem végig, ami történik, és »Hajrá, kormány!«, szurkolok a kormányzat előtt álló kihívásokhoz. Mígnem a miniszterelnök magához kéretett, és egy elég gyors és rapid beszélgetés keretében elmondta, hogy ez nagyon érdekes terv, de volna itt egy más típusú feladat is.

Ennek jegyében én arra jutottam, hogy most nem olyan korszak van, hogy az ember saját magát építse és a személyes céljait nézze, hanem az embernek a hazaszolgálatot kell választani. Az igazság az, hogy nekünk, politikusoknak most olyan idők járnak, hogy az ember miniszterként vagy közéleti szereplőként nem helyes, ha túlokoskodja a dolgokat. Azt kell csinálni, amit a főnöke mond neki, hiszen ő viseli a politikai felelősséget az Alaptörvény és a politika játékszabályai szerint, és most nem a politikai önmegvalósítás ideje van.”

