A Pedagógusok Szakszervezete is reagált a béremelés hírére: A hittantanároknál megjelent fizetésemelés minden, csak nem a tiltakozások sikere

januártól béremelést kapnak a hittan- és erkölcsoktatók. A béremelés mellett pedig egyszeri kiegészítő támogatást is nyújt a kormány a bevett egyházak által fenntartott köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi intézményeknek. Most a Pedagógusok Szakszervezete is reagált a hírekre.



A fentiekről Totyik Tamás a PSZ alelnöke azt mondta a Telexnek:

A hit- és erkölcstanoktatók fizetéskiegészítése alapján a költségvetésben az oktatásra tervezett kiadások alul tervezettnek tűnnek. Se a szakképzésben, se a köznevelésben a pedagógusok 10 százalékos béremelése nincs benne a jövő évi bérkiadásokra tervezett költségvetésben

Totyik Tamás a lapnak azt mondta:

megszokott dolog, hogy a hit– és erkölcstan oktatók ilyen bérkiegészítés kapnak. A hittantanárok az egyházakkal kötnek szerződést, ez tehát csak annyit jelent, hogy a béremeléshez tartozó járulékokat megemelte a kormány. Totyik szerint nem azzal van a probléma, hogy a hittantanároknak a költségvetésben plusz forrás jelent meg, szerinte az aggasztó az, hogy ezzel párhuzamosan a pedagógusok kormány által megígért 10 százalékos béremelésére nincs fedezet a költségvetésben.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) országos választmányi tagja is megerősítette, hogy

a kormány által biztosnak ígért 10 százaléknak nyoma sincs a költségvetésben.

A kormány a pedagógusok fizetésének nagyobb megemelését az unióval való megállapodáshoz köti.

Azonban a kormány korábban már bejelentett egy saját forrásból finanszírozott béremelést is, ami alapján a jövő évi 10 százalékot elvileg akkor is megkapják a pedagógusok, ha nem sikerül az unióval megegyezni. Éppen ezért nem értik a szakszervezetek képviselői, miért nincs elkülönített forrás erre a jövő évi költségvetésben.

Nagy Erzsébet önmagában annak, hogy

az egyházi intézmények támogatása, a hittantanárok béremelésére fordított összegek nem függnek az uniós támogatástól, hiszen azokat a központi költségvetésből finanszírozzák, üzenetértéke van.

Ez az üzenet pedig az, hogy a kormány az egyházi intézményekre fordít kiemelt figyelmet az államiakkal szemben.

Totyik Tamást arról is kérdezte a lap, hogy a hittantanároknak szánt kiegészítő támogatás mértéke mennyire tekinthető esetleg a hónapok óta zajló tüntetések, szakszervezeti tárgyalások sikerének, azt mondta:

a hittantanároknál megjelent fizetésemelés minden, csak nem siker.

Ezt Nagy Erzsébet is megerősítette, szerinte nincs összefüggés a kettő között.

