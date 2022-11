Őrjöng a fideszes rajongótábor Novák ukrajnai látogatása miatt: "legalja", "visszaszerzi Kárpátalját?", "leköphetné az ukrán terroristát"

Ki-ki a maga vérmérséklete szerint reagált a fideszes hívek közül Novák Katalin ukrajnai utazására. A többség csalódott.



Fotó: Facebook/Novák Katalin

A jellemzően oroszbarát Fidesz-tábor erősen zúgolódik a kommentelést is lehetővé tevő kormánypárti híroldalak cikkei alatt, miután kedvenc lapjuk is lehozta, hogy a magyar köztársasági elnök a szerintük "terrorista" Zelenszkijjel is találkozik a napokban.

A legtöbb hozzászóló azt veti Novák Katalin szemére, hogy nem is a saját döntése volt ez, hanem "küldték". Vannak azért cifrább agymenések is:

Egy gyaníthatóan Fradi-szurkoló véleménye:

Van, aki a megtámadott felet véli terroristának:

Egy mérsékeltebb fideszes oldalon is megy az őrjöngés:

Reméljük, senki nem kapott azóta szívinfarktust.