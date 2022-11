A kommentelők viszont nem igazán értékelték a mondanivalóját.

Novák Katalin/Facebook

Ahogyan mi is megírtuk, a köztársasági elnökünk Zelenszkij ukrán elnök meghívására november 26-án a háború sújtotta Kijevbe utazott. Most pedig egy fotót is közzétett a látogatásról, amelyhez ezt írta:

Itt vagyok Kijevben az ukrán elnök meghívására. Ahol baj van, ott segítünk.

A közösségi oldalát figyelők azonban nem értékelték maradéktalanul a posztot. A szokottnál jóval több nevetős reakció érkezett rá, és a kommentszekcióban is izgalmas gondolatok: