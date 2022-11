Ahol baj van, ott segítünk – videón Novák Katalin kijevi útja

Repült, autózott és vonatozott a hétvégén a köztársasági elnök, és Zelenszkij elnökkel is találkozott Kijevben.

Rövid, alig egyperces videó mutatja be Novák Katalin Facebook-oldalán a köztársasági elnök elmúlt napokban tartott ukrajnai látogatását – olvasható a hvg.hu cikkében.

Fotó: Facebook/Novák Katalin/videórészlet

A lap összefoglalója szerint pénteken koraeste derült ki, hogy a köztársasági elnök Ukrajnába utazik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, a találkozó után közös sajtótájékoztatót is tartottak, melyen Novák Katalin arról beszélt, hogy a feleknek vissza kell ülnie a tárgyalóasztalhoz, hogy igazásgos békét kössenek. Arra nem tért ki, hogy mi lenne igazságos egy ilyen helyzetben – tette hozzá a lap.

Az "Ahol baj van, ott segítünk _ Where there is need, we are there to help" címmel kikerült videóban Noák Katalin útja is végigkövethető: a Magyar Honvédség repülőjével a lengyelországi Rzeszówba repült ő és kísérete, majd onnan autókonvojjal hajtottak tovább Przemyślbe, ahol felszálltak egy Ukrajnába tartó vonatra a Terrorelhárítási Központ (TEK) embereinek védelmi gyűrűjében.

Némi vonaton készített felvételek után már a kijevi megérkezést, és a Zelenszkij elnökkel való találkozást láthatjuk a videóban, illetve a gabonaszállítási tanácskozásról és felszólalásokról is vannak felvételek, mint ahogy egy kegyeleti megemlékezésről is, majd pedig a hazaút képei következnek. A köztársasági elnök vasárnap Kárpátalján áll meg Budapest felé menet.

Novák Katalin kijevi útja nem lett túl népszerű a Fideszben, a lap szerint még a mérsékelt vélemények szerint sem kellett volna odamennie, de akadnak olyan hangok is, akik szerint a külpolitikát inkább Szijjártó Péterre kellene hagyni.