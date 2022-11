Felmérés: a lakosság még a koronavírus kezdeti időszakánál is rosszabbnak látja a saját anyagi helyzetét

Az üzleti szférában is nagy a pesszimizmus a GKI felmérése szerint.

A GKI Gazdaságkutató konjunktúra-indexe szerint egyre rosszabb a hangulat a céges és lakossági világban, az EU támogatásával készült felmérés szerint novemberben bár némileg javult a szolgáltató és a kereskedelmi cégek várakozása, ez csak arra volt elég, hogy az októberi nagy visszaesést némileg korrigálni tudja – írta meg a hvg.hu a cég közleményére hivatkozva.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikk szerint az üzleti bizalmi index négy hónapja került negatív tartományba, vagyis több a borúlátó, mint a derűlátó cég.

Az ipari termelés hónapok óta növekedési fázisban van, ám az ipari várakozások április óta romlanak, a jelenlegi helyzet a 2020 véginek feleltethető meg. A cikk szerint novemberben kedvezőtlenebbé vált az elmúlt időszak termelésének, a teljes rendelésállománynak (ezen belül főképp az exportnak) és a készleteknek a megítélése.

Az építőipari szektorban is tovább folytatott a hangulat romlása (immáron negyedik hónapja), 26 havi mélyponton állnak, főképp a mélyépítők.

A cikk szerint a kereskedelmi bizalmi index novemberben némileg korrigált az októberi csökkenés után, és bár a kereskedelmi cégek az eladási pozícióikat az októberinél rosszabbnak ítélték, a rendelések várható alakulását viszont sokkal kedvezőbbnek ítélték.

"A szolgáltatói bizalmi index is korrigált novemberben. Az előző időszaki forgalom és az általános üzletmenet megítélése ugyan romlott, de a forgalmi várakozások javultak.

Jó hír viszont, hogy novemberben megállt az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandóságának romlása, de így is kissé több a létszám csökkentését, mint bővítését tervező cég – egyedül az ipar az, ahol továbbra is jelentős romlást mértek. Ide kapcsolódik az is, a lakosság munkanélküliségtől való félelme hat hónapos erősödés után kissé csökkent"

– olvasható a cikkben.

Minden ágazatban csökkent novemberben az áremelési szándék, leginkább az iparban, legkevésbé a kereskedelemben. Viszont a cégek nagyobb felel továbbra is áremelésre készül, a kereskedelemben közel kétharmados az arány. A fogyasztók inflációs várakozása ezenközben mégis enyhült.

"A felmérésből kiderült az is, hogy minden ágazatban és a fogyasztók körében is jelentősen javult a magyar gazdaság jövőbeli helyzetének megítélése, ami azonban továbbra is nagyon pesszimista és a szeptemberi szintet sem éri el.

A GKI fogyasztói bizalmi index fél éves, nagyon jelentős romlást követően novemberben kissé javult, de így sem érte el szeptemberi szintjét. A lakosság saját pénzügyi helyzetét jobbnak érezte, mint októberben, de még ezzel együtt is jóval rosszabbnak, mint a koronavírus-válság kezdetén. A saját jövőbeli megtakarítási képesség megítélése a februári mindenkori rekordszint óta szinte egyenletes ütemben és folyamatosan gyengült, ez novemberben is folytatódott. Az emberek a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási feltételeit rosszabbnak, míg a következő egy évre vonatkozót jobbnak érezték, mint októberben"

– áll a cikkben.