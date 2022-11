Hajós András: "A valóság az, Szijjártónak van szüksége Majkára, nem fordítva. Mi sokkal nagyobb számok vagyunk, mint bármelyik politikus"

Hajós András zenész, médiaszemélyiség szerint ő nem tudott a baloldalt támogató amerikai dollármilliókról, és nem bánta meg, hogy csatlakozott Karácsony Gergely mozgalmához. Hajós András a Válasz Online kérdésére beszélt arról is, hogy az állami támogatás Viagra, és ő büszke rá, hogy neki föláll anélkül is. Ettől még elfogadja, hogy "állami inkubátorszerepre szükség van a könnyűzenében". Majka kapcsán úgy véli, a valóság az, Szijjártónak van szüksége Majkára, nem fordítva. Ha Majka nem megy oda, attól őt a közönsége még szeretni fogja, megveszi a koncertjegyeit.

Hajós András zenész, műsorvezető beszédet mond a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, Karácsony Gergely kampányindító rendezvényén a budapesti Dürer Rendezvényházban 2017. május 20-án. MTI Fotó: Kallos Bea

Nem bánta meg, hogy tavaly csatlakozott Karácsony Gergely 99 Mozgalmához, a dollárbaloldalozásban pedig nem lát sokkal többet, mint a Fidesz álszent akcióját.

Nem bántam meg. Naiv elképzeléseim nem voltak. Rutinos vesztesoldali vagyok. Az elmúlt tizenkét évben, de a rendszerváltás óta is sokadszorra élem át, hogy valami nem sikerül.

Hajós András a Válasz Online kérdésére hangsúlyozta: nem tudott az amerikai pénzekből, a politikához ugyanis adni jár, nem kérni.

A baloldal által kapott támogatásokról hozzátette

Orbán Viktor tevékenységét és időnkénti ámokfutását meg az EU támogatja. Ő brüsszeli pénzből szidja Brüsszelt. Az idő viszont szépen rendet tesz ezekben az ügyekben. Egyszerűen meg kell nézni, hol lakik Demszky, Pető Iván meg Kuncze Gábor. Demszkyt például bárki láthatja a környéken kifőzdében ebédelni. Aztán meg kell nézni Rogán Cilit, meg a kocsmába belépő tetszőleges fideszest. És meg lehet nézni az én órámat is.

Arra a kérdésre, hogy a baloldalon nincsenek-e rolexesek, Hajós azt mondta:

Dehogyis nincsenek. Ismerem a baloldal ügyes fiúit is – hozzájuk sem tartoztam sosem

Hozzátette:

Ha lenne pénzem Rolexre, akkor sem azt vennék belőle mondjuk, inkább egy Steinway zongorát, amit senki nem látna, viszont tényleg megéri az árát.

Demeter Szilárdról is beszélt Hajós: „Persze, Demeter nyelve megszalad olykor interjúkban – ahogy az enyém is. Kiakasztóan beszélni bizony nem csak nekünk, újlipótvárosi fiúknak van jogunk. Az erdélyi fiúk is mondhatnak hajmeresztőket, és azt is nyugodtan lehozhatja az újság. Legyünk azért ennyire demokratikusak.”

A könnyűzenei élet állami támogatásáról is megszólalt Hajós

A Bajnai-kormány idején is éppen harminc másodpercig tartott a beszélgetés, amikor megkerestek azzal, hogy legyek a Millenáris programigazgatója. Lehet, hogy nagyképűen fog hangozni, amit mondok, de: én a politikához adni járok. És nem csak én. Például Majka is, akit rengetegen félreértenek mostanság.

Hozzátette:

Mi sokkal nagyobb számok vagyunk, mint bármelyik politikus. Aki nap nap után a saját teljesítményével kell, hogy megdolgozzon a sikerért minden egyes hallgatójánál, akik pénzt hajlandók aztán fizetni, hogy lássák a produkcióját, már hogyne lenne nagyobb szám annál, aki csupán a főnökének kell, hogy megfeleljen, aztán költheti is mások pénzét! Például magára. Én úgy találkozom a politika világával, ha éppen találkozom vele, hogy mindig éreztetem: ők jöttek hozzám, nem én mentem hozzájuk. Ezek az emberek ugyanis a mi szolgáink. Közszolgák. Ez nem lealacsonyító. Nagyon is nemes szerep. De a szerepük ez: hogy intézzék a közös ügyeinket. A megbízók mi vagyunk.

Arra az újságírói felvetésre, hogy kívülről úgy tűnt, Majka ment el anno Szijjártó Péterhez, Hajós azt mondta

Ez csak a látszat. A valóság az, Szijjártónak van szüksége Majkára, nem fordítva. Ha Majka nem megy oda, attól őt a közönsége még szeretni fogja, megveszi a koncertjegyeit.

Közölte azt is,