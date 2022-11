A holnapi meghallgatás rendhagyónak ígérkezik.

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Mint ismert, a Nap Tv egykori vezetőjét azzal vádolják, hogy ő adott megbízást korábbi konkurensének, a VICO médiabirodalom tulajdonosának, Fenyő Jánosnak a megöletésére, ami alapján a médiamogult 1998. február 11-én a Margit utcában lelőtték. Gyárfás Tamás pere pedig még mindig napirenden van – emlékeztet a blikk.hu

Az előző tárgyaláson dr. Kovács Lajos nyugalmazott rendőr ezredest, az úgynevezett döglött ügyek osztályának egykori vezetőkét hallgatták meg. Holnap pedig dr. Papp Gábor sztárügyvéd jelenik meg a bíróságon.

A holnapi tárgyalási napon dr. Papp Gábornak azért kell megjelennie a tárgyalóteremben,

mert 2005 januárjában tanúja volt annak, hogy Tasnádi Péter embere, A. Gábor bement Gyárfáshoz a Nap TV székházába. A férfi álnéven, Fenyvesiként mutatkozott be. Azért kereste Gyárfás Tamást, hogy pénzt kérjen tőle. Mégpedig arra hivatkozva, hogy nem beszélt a rendőröknek arról, hogy egykori munkáltatója és Gyárfás kapcsolatban állt egymással, és nyitott arra, hogy erről továbbra is hallgasson. Ennek a beszélgetésnek a közepén érkezett meg dr. Papp Gábor, és ezen kapva Gyárfás Tamás azt kérte „Fenyvesitől”, hogy mondja el az ügyvédnek is, mit akar. A férfi azonban nem élt ezzel a lehetőséggel, hanem távozott.

A tárgyaláson nem vesz részt videókapcsolattal a másik vádlott,

a Fenyő-gyilkosság megbízásával vádolt, más emberölésekért már elítélt Portik Tamás. Ennek oka az, hogy ügyvédje, dr. Takács Gergely visszaadta a megbízását, és jelenleg épp másik ügyvédet keres. Ez a bonyodalom tovább nyújthatja az így sem rövid eljárást.