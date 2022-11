Népszava: 400 ezerrel kevesebben tölthették ki a kérdőívet, mint amennyi a hivatalos lakosságszám

A lap meg nem nevezett információkra hivatkozva arról írt, hogy a KSH-hoz 9,3 millió kérdőív érkezett be, miközben a hivatalos lakosságszám közel 9,7 millió fő. A háttérben a külföldre költözöttek lehetnek.

A Népszava cikke szerint hétfő este az önkormányzati hivatalok zárásával véget ért a 2022-es összeírás Magyarországon, a lap információi szerint a Központi Statisztikai Hivatalhoz (KSH) csak körülbelül 9,3 millió állampolgárról érkezhetett adat, miközben a hivatalos lakosságszám 9,68 millió fő.

Egy nő kitölti a népszámlálás online kérdőívét Gödöllőn 2022. október 1-jén.

Fotó, címlapkép: MTI/Kovács Anikó

A lap forrásai szerint nemcsak az állhat a háttérben, hogy ilyen kevesen töltötték ki a kérdőíveket, hanem sokan lehetnek olyanok, akik már külföldön élnek, nincs is magyarországi lakásuk, így eleve be sem kerültek a népszámlálásba, vagy ha van is ingatlanuk itthon, nem jutott el hozzájuk a népszámlálási felhívás.

A cikk szerint a kérdőíveket bő 7 millióan online töltötték ki, további kétmillió emberhez számlálóbiztosok mentek ki, néhány tízezren pedig az utóbbi egy hétben a települési jegyzőknél tettek eleget az adatszolgáltatási kötelezettségnek a pótösszeíráson.

A lap szerint az összeíráson is számos hiba történt, az online rendszer össze is omlott az online kitöltési időszak első és utolsó napján, mert a szervereket alulméretezték, de a kérdezőbiztosoknak kiosztott tabletekkel is akadtak gondok: volt, ahol olyanok is feltűntek a címlistán, akik már online kitöltötték a népszámlálást, de maga a háttérrendszer is lassú volt.