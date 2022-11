Az ukrán külügyminiszter a vacsorán vesz részt a NATO-értekezleten, mert a magyarok nem akarták, hogy az ülésen is ott legyen – értesült a Financial Times.

Bukarestben rendezik kedden és szerdán a NATO külügyminiszteri értekezletét. Jens Stoltenberg főtitkár szerint a fő témák egyike az, hogy milyen további támogatást tudnak nyújtani Ukrajnának.

Az értekezletén nemcsak a harminc NATO-tagállam, hanem a csatlakozásra meghívott Finnország és Svédország külügyminisztere is részt vesz, a kedd esti munkavacsorán Ukrajna is képviselteti magát, az utolsó megbeszélésre pedig Moldova, Georgia, valamint Bosznia-Hercegovina is meghívót kapott.

A Financial Times cikke szerint pedig annak, hogy Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel a vacsora keretében találkoznak a kollégái, a magyar kormány ellenállása az oka. Budapest a lap szerint nem akarta, hogy egy formális ülésen is részt vegyen.