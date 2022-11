ATV-riport Moszkvából: nagyjából minden szép és jó, gázból és olajból van „dögivel”, a lakásokat pedig hihetetlenül felfűtik, tehát "ennyit a szankciókról"

Több kérdést is felvető riport jelent meg az ATV Heti Napló című műsorának múlt vasárnapi adásában.

Fotó: pixabay.com

A közel tízperces anyagban azt járja körül az Oroszországba kiutazott stáb, milyen az élet egy háborúban álló, nyugati szankciók által sújtott országban. Az anyag címe: „Hogyan él a szankciókkal sújtott Oroszország? Nélkülözés van, vagy mindent ugyanúgy meg lehet kapni?” A konklúzió röviden:

minden szép és jó, gázból és olajból van „dögivel”, a lakásokat pedig hihetetlenül felfűtik.

A stáb egy Roszatom által rendezett sajtóút keretében jutott ki Oroszországba – erősítették meg a Telexnek diplomáciai forrásból. Úgy tudják, az orosz állami tulajdonú atomenergiai konszern Magyarországról az ATV mellett a köztévét és a KESMA-hoz tartozó Világgazdaság nevű lap tudósítóját vitte ki egy Szocsiban rendezett atomenergiai expóra.

A múlt héten bemutatott riportjával az első probléma, hogy azt mondja, elmentek Moszkvába és Szocsiba, hogy megnézzék, milyen most a helyzet a háború kitörése óta.

A riportban Novák nem említi, hogy a Roszatom sajtóútjának keretében utaztak Oroszországba, ez csupán az egy héttel korábbi bejelentkezésből derülhetett ki.

Tehát, aki csak az e heti adást látta, nem kapott meg minden információt a tudósítás elkészülésének körülményeiről.

Ezek után a videóban Novák azt mutatja be, hogy mennyire gondtalan az élet Moszkvában, ezt pedig például a moszkvai poszt-McDonald'sszal illusztrálja.

A nyugati szankciók hatástalanságára másik bizonyítékként Novák azt hozta, hogy mindenféle csokoládét lehet kapni a boltban, és egyébként Coca-Cola és Pepsi termékeket is árulnak, pedig ez a két cég szintén azt állította a háború elején, hogy kivonulnak Oroszországból.

Szóval picit emelkedett a benzin ára, de még így is olcsó, senki nem tette le emiatt az autóját. Gáz és olaj „van dögivel” (ami talán nem meglepő egy nyersanyagban dúskáló országban), a lakásokat pedig „hihetetlenül fűtik”, 24-25 fok van mindenhol.

A stúdióban Sváby András összegezve a riportot hozzátette:

„tehát ennyit a szankciókról, úgy látszik, hogy sok céget egyáltalán nem érdekel, ilyen a Dior, a KFC, a Burger King vagy akár a Decathlon”.

A riporttal kapcsolatban kerestük Novák Andrást is, de ő nem kívánt a témával kapcsolatban nyilatkozni.

A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a riport megjelenése előtt Nováknak volt egy élő bejelentkezése Oroszországból, szintén a Heti Napló műsorában, ebben pedig több, a putyini rezsimmel kapcsolatos kritikus állítás is elhangzott. Itt egyrészt – ha nem is bőven kifejtve, de – jelezte, hogy a Roszatom segített a stábnak az úttal, másrészt pedig azt, hogy börtönbüntetés jár, ha valaki kimondja, hogy háború, a háborúellenes tüntetőket lecsukják és megverik, sok cég egyébként valóban kivonult az országból, új autóra éveket kell várni, a közösségi médiát pedig cenzúrázza az állam.