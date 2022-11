Most akkor kiszáradt a Velencei-tó vagy sem? Ősszel pár centivel emelkedett a vízszint

A Velencei-tó vízszintje ugyan némileg emelkedett az idén nyár végi mindenkori mélyponthoz képest, ám még most is jelentős mennyiségű víz hiányzik a tóból, amin az utóbbi hetek ködös, csapadékos időjárása is csak keveset segített eddig.

Strandolók a Velencei-tó medrében Velencénél 2022. augusztus 17-én. A tartós hőség miatt ezen a napon a vízállás 55 centiméter volt, ami 8 centiméterrel alacsonyabb a valaha mért legalacsonyabb szintnél, 63 centiméternél. MTI/Vasvári Tamás

Az agárdi vízmérce adatai szerint a tó vízszintje augusztus végén 50 centiméter közelében alakult, a vízügy honlapján 53 centiméteres legalacsonyabb vízszintet jeleznek az irányadó agárdi vízmércén – írja a Portfolio.

Az utóbbi hetek hűvösebb, ködös, csapadékos időjárása néhány centiméteres emelkedést hozott,

ám így is sok víz hiányzik a tóból, melynek jelenlegi vízszintje 61-62 centi körül ingadozik.

Az igazság az, hogy a tó bár képes betölteni több rekreációs funkcióját nyáron is, de összességében az alacsony vízállás miatt veszített vonzerejéből az ide kikapcsolódni járók szemében. A tómeder valóban felbukkan több vízparton, ám a tó legnagyobb felületén – ha más nem, legalább látszólag – minden rendben van.

Egyes képeken, különösen azokon a részeken, ahol normális vízállás mellett is sekély a tó, előbukkan a tómeder. Ilyen például a sokak által kedvelt strand a Velence Korzó előtt, egyes kisebb strandszakaszok, ahol "pancsolókat" alakítottak ki a gyerekeknek, illetve ilyenek a tó nádassal borított egyes sekélyebb részei, mely elsősorban a tó természeti kincseinek, a gazdag madár- és vízivilágnak ad otthont. (A nyári melegben a tó halállományának védelme érdekében gyakorta kellett oxigénnel dúsítani.)