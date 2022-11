Gulyás Gergely szerint "nyíltan magyargyűlölő baloldali EP-képviselők hergelnek Magyarország ellen" és a tanárok is az ellenzék miatt nem kapnak fizetésemelést

Nem sokkal azután, hogy délelőtt az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy fagyasszák be az unió hétéves költségvetéséből a Magyarországnak járó pénzek egy részét, rendkívüli kormányinfót hívtak össze szerda délután fél háromra a Karmelita Kolostorban. A kormányinfón a témának megfelelően részt vett Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is, aki már kedden is úgy nyilatkozott, hogy arra számít, hogy a Bizottság a nekünk járandó uniós források egy részének befagyasztását fogja kérni az uniós kormányoktól.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter (k), Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (b) és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő (j) a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2022. november 30-án. MTI/Szigetváry Zsolt

A Kormányinfón elhangzott, hogy Gulyás Gergely szerint "nyíltan magyargyűlölő baloldali EP-képviselők hergelnek Magyarország ellen". A miniszter azt mondta, az Európai Bizottság egyes tagjainál ez is játszhat szerepet, amikor esetleg szigorúbbak Magyarországgal szemben.

A Telex ezután megkérdezte, nem tulajdonítanak-e túl nagy jelentőséget néhány ellenzéki EP-képviselőnek, amikor azt mondjuk, hogy ők túszul próbálják ejteni az Európai Bizottságot, ráadásul a végén még az Európai Tanácsnak is döntenie kell. Gulyás elmondta, hogy megoszlanak a vélemények arról, hogy bizonyos biztosokra milyen hatása van a Magyarországgal szemben gyűlölködőknek. Név szerint senkit nem volt hajlandó megnevezni.

Gulyás szerint amúgy az egész EU működése azon alapszik, hogy különböző ügyeket nem kapcsolunk össze egymással. A 24 kérdésére, hogy ezek szerint ez az elv már az RRF-fel megbukott. Gulyás Gergely ezt tagadta, Navracsics is azt mondta, hogy maga a Bizottság kérte, hogy ne legyenek összekötve, ezért is kellett három vonalon tárgyalni a különböző ügyekben.

Gulyás Gergely a tanárok kapcsán is baloldalt hozta fel és megint elmondta, hogy

a baloldal azért küzd, hogy a tanárok ne kapjanak fizetésemelést

És sokadszorra kiemelte, hogy az EP-képviselők nettó 6 millió forintot keresnek.