Navracsics szinte örül, hogy nem kapunk pénzt – A befagyasztott 3000 milliárd egyfajta biztosíték

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2022. november 30-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Elmondása szerint ugyanis ez a befagyasztott összeg egyfajta biztosíték a Bizottság részéről, hogy a magyar kormány folytatja a vállalások végrehajtását.

Ahogy arról a mai nap folyamán már többször is írtunk: megszületett az Európai Bizottság döntése a magyar helyreállítási tervről és a Magyarországnak járó uniós pénzekről.

A Bizottság három magyar operatív program 65 százalékos forrásának a felfüggesztését javasolja – 7,5 milliárd euró befagyasztását. Ursula von der Leyenék jóváhagyták ugyanakkor az 5,8 milliárd eurós magyar helyreállítási tervet.

A döntést követően Navracsics Tibor rendkívüli kormányinfón számolt be a részletekről. Elmondta, hogy abban bízik, hogy 2023-ban Magyarország minden, neki járó uniós forrásokhoz hozzájut, de az ATV azon kérdésére beszélt arról is, hogy ha rajta múlik, biztosan alá tudják írni a partnerségi megállapodást Brüsszellel, és szerinte a Bizottságnak is érdeke, hogy legyen megállapodás és az ország forrásvesztés nélkül jusson hozzá az uniós forrásokhoz.

Arra a kérdésre, hogy győzelemként, döntetlenként, vagy vereségként értékeli a bizottsági döntést, úgy válaszolt:

majd a meccs végén szeretne értékelni, ugyanis vannak még teljesítendő határidők, de ezek mind előrelátható feladatok voltak.

A befagyasztott 3000 milliárd felzárkóztatási forrás kapcsán Navracsics Tibor lehetséges értelmezésként ismerte el azt a megközelítést, hogy végső soron minden uniós pénz sorsa a korrupciós aggályoktól függ.