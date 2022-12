Putyin kemény szavakkal üzent a Nyugatnak.

Miközben a "hülye" emberek el akarják törölni az orosz kultúrát, addig Oroszország továbbra is támogatja más országok kultúrájának bemutatását – mondta Vlagyimir Putyin. Erről november 30-án beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnök a szociális létesítmények megnyitó ünnepségén.

Az orosz elnök szerint a hülye emberek az orosz kultúra eltörlését tűzték ki célul. Ezzel szemben Oroszország továbbra is támogatja más országok kimagasló kulturális termékeinek bemutatását, emellett pedig az ezekben a művekben fellelhető eszmék és gondolatok közlését is.

Mi okosak vagyunk. Azok akik megpróbálják eltörölni a kultúránkat nem éppen mondhatóak annak

- mondta Vlagyimir Putyin, kommentálva a külföldi előadásokat is bemutató orosz Regionális Drámai Színház munkáját.

Putyin megjegyezte azt is, hogy Oroszországnak nem szabad más országok analógiája szerint fellépnie, és eltörölnie az ukrán kultúrát. Ezt megelőzően, október elején az orosz vezető azt is kijelentette, hogy Oroszország nagyon tisztel mindent, ami ukrán, beleértve a nyelvet és a kultúrát is. Mindezt az iz.ru orosz lap beszámolója szerint mondta. A Putyin-barát lap azt is hozzáteszi, hogy a