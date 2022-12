Orbán Viktor azzal riogatta a családokat ma a Kossuth Rádióban, hogy ha nincs a kormány, akkor 181 ezer forinttal kellene havonta több rezsit fizetni

A kormány a következő évben is azon dolgozik, hogy megvédje a családok rezsitámogatását, mert e nélkül minden magyar család havonta átlagban 181 ezer forinttal fizetne többet – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Hangsúlyozta:

ha a következő évben a vállalkozók is jól teszik a dolgukat, a munkavállalók is jól dolgoznak, és a kormány is jól dolgozik, akkor el tudják érni, hogy a magyar gazdaság ne essen recesszióba, hanem továbbra is legyen gazdasági növekedés.