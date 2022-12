Egyre nagyobb szerepet kaphatnak a megváltozott munkaképességűek a munkaerőhiány enyhítésében.

Hozzáadott értéket teremt és üzleti szempontból is előremutató, ha egy vállalat stratégiai szintre emeli a megváltozott munkaképességű (MMK) munkavállalók integrációját a szervezetbe

– ez volt az egyik tanulsága a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) A megváltozott munkaképességű munkavállalók hatékony foglalkoztatása című konferenciájának. A kormányzat, a szakma és nagyvállalatok részvételével tartott eseményen az is kiderült, hogy a gazdasági szereplők nyitottságnak és a kormányzati ösztönzőknek köszönhetően 2010-hez képest 140%-kal több MMK munkavállaló talál munkát, miközben még akár 64-65 ezer ilyen típusú munkahely lehet a cégeknél

Nagy mértékben fejlődött az MMK munkavállalók foglalkoztatása az elmúlt évtizedben a gazdasági szereplők nyitottságának és a kormányzati ösztönzők együttes hatásának köszönhetően.

A BKIK konferenciáján a Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár által közölt adatok szerint míg az összes munkavállalók száma 27%-kal, 3,7 millióról 4,7 millióra nőtt 10 év alatt, ma már a megváltozott munkaképességűek 44%-a talál munkát, ami 140%-kal több mint a 2010-ben mért csekély, mindössze 18%-os arány.

Az Európai Unió vonatkozó stratégiájával összhangban itthon alapvető változásokon ment át a minősítési rendszer is: mára a képességekre és a hozzáadott értékre, az optimális, üzleti megtérüléssel is járó foglalkoztatásra, valamint a segélyek helyett a megfelelő színvonalú munkahely biztosítására került a hangsúly.

A gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár által közölt becslések szerint ráadásul a minden huszadik munkavállaló után fizetendő 1,8 millió forintos rehabilitációs hozzájárulásokból a költségvetésben idén elkülönített mintegy 116 milliárd forintnyi összegből az látszik, hogy akár 64-65 ezer, MMK munkavállalók által betölthető munkahely lehet még a cégeknél.

A BKIK idén áprilisban indította el a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatására irányuló speciális tanácsadási szolgáltatását budapesti vállalkozások számára. Eddig több mint 50 cég, főként 2000 fő feletti nagyvállalat érdeklődött, közülük 21 munkáltatónak nyújtottak részletes rehabilitációs tanácsadást. A tanácsadáson túl rendszeresen szerveznek olyan eseményeket, ahol lehetőség nyílik a szakmai tapasztalatcserére és a legjobb gyakorlatok bemutatására.

A BKIK mai konferenciájával még szélesebb körben kívánjuk a vállalkozások figyelmét ráirányítani az MMK-s munkavállalók alkalmazásának lehetőségére és megismertetni velük, hogy a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása – a társadalmi felelősségvállalás mellett – a cégek, vállalkozások számára milyen szakmai, pénzügyi és szociális előnyöket hordozhat magában. Fel kívánjuk hívni a figyelmüket arra is, hogy munkaerőigényükre ezen rétegből is találhatnak maguknak lojális, terhelhető munkatársakat

– mondta el Nagy Elek, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Az eseményen a BKIK önkéntes tagjai közül több, számos MMK munkavállalót foglalkoztató nagyvállalat is megosztotta legjobb gyakorlatait. A Szerencsejáték Zrt. képviselője szerint a foglalkoztatási formának nagy szerepe van az érzékenyítésben, így társadalmi szempontból is értékes. A cég alkalmazottai számára szakemberek segítségével szemléletformáló programot működtetnek, az MMK kollégák részére pedig az akadálymentesítés mellett képzéseket, teljesítménymérést, elégedettségmérést és hosszú távú foglalkoztatást biztosítanak. Az Auchan Magyarország Kft.-nél is kiemelten fontosnak és az értékteremtő munka alappillérének tartják ezt a foglalkoztatási formát a társadalmi felelősségvállalás, szolidaritás és összefogás értékei mentén.