"Elhunyt Hegedüs Zsuzsa, aki Orbán tuványosi beszéde után mondott le főtanácsadói posztjáról"

Hosszan tartó, súlyos betegséget követően, életének 76. évében szombat reggel elhunyt Hegedüs Zsuzsa szociológus, filozófus, Orbán Viktor miniszterelnök korábbi főtanácsadója, a Minden gyerek lakjon jól! alapítvány kuratóriumi elnöke.

Orbán Viktor közösségi oldalán búcsúzott a szociológustól

Orbán Viktor miniszterelnök szombat délután, 5 óra előtt néhány perccel Facebook-oldalán búcsúzott a szociológustól.

Elhunyt Hegedüs Zsuzsa. Isten veled!

– írta a kormányfő.

Orbán tusványosi beszéde után lemondott Hegedüs Zsuzsa miniszterelnöki tanácsadói pozíciójáról. Orbán Viktor a döntést tudomásul vette, üzenetére Hegedüs válaszolt, később pedig az RTL-nek adott interjújában arról beszélt, hogy "robbantani akar."

Orbán Viktor bécsi látogatása és az ott elhangzott beszéde után Hegedüs meggondolta magát.

Idén nyáron a felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki megbízotti tisztségéről lemondott Orbán Viktor egyik legrégebbi tanácsadója, Hegedüs Zsuzsa. A szociológus a hvg.hu-nak megerősítette a döntését és elküldte lapunknak az Orbán Viktorhoz írt és kedden reggel a miniszterelnöknek eljuttatott levelét. Ebben azt írta:

Őszintén sajnálom, hogy egy ilyen szégyenteljes állásfoglalás miatt kell megszakítanom azt a kapcsolatot, ami, bár az illiberális fordulatod óta egyre nehezebben volt kezelhető számomra, még rövidtávon fenntarthatónak látszott. Egy ilyen, az összes alapértékemmel ellentétes beszéd elhangzása után azonban nem maradt más választásom: annak ellenére, hogy az eredeti felkérésedben szereplő, teljes szabadságomat soha semmiben nem korlátoztad, most nyilvánosan kell szakítanom veled a Tusnádfürdőn elhangzottak miatt.

Emlékeztette Orbánt a levélben arra is: már személyesen is elmondta neki, hogy szerinte az említett vállalhatatlanság határát már a „homofób” törvény is túllépte, ő mégis folytatta a felzárkóztatási programmal kapcsolatban kapott megbízását, munkáját.