Újabb részlet derült ki Orbán rongyrázó repülőútjáról – Erre már nem lehet mit mondani

Nem elég, hogy Orbán Viktor repülővel utazott a közeli Mariborba, az autókonvoj is utána ment, Hadházy Ákos szerint a repülőút többmillió forintba kerülhetett, ráadásul legfeljebb egy órát nyertek vele.

Hadházy Ákos a közösségi oldalán írt Orbán Viktor maribori utazásáról. A képviselő térképen is megmutatta, hogy a miniszterelnök és Szijjártó Péter repülővel ment a határhoz közeli szlovén városba.

Az országgyűlési képviselő szerint a repülőút többmillió forintba kerülhetett, és ráadául legfeljebb egy órát nyert vele a magyar kormányfő és kísérete. Hadházy szerint ez csak azt bizonyítja, hogy

Az RTL beszámolója szerint azonban a repülőn kívül egy kormányzati autókonvoj is ment Szlovéniába.

Orbán a közösségi oldalán megmutatta, hogy elindult Mariborba, de a képen épp egy autóba szállt be. Az utazás célja többek között az volt, hogy átadja Szijjártó Péter külügyminiszterrel és szlovén kollégáikkal együtt a két ország közötti elektromos távvezetéket.

A Híradó a szlovén televízió felvétele alapján arról számolt be, hogy a magyar miniszterelnököt legalább négy magyar rendszámú, kormányzati kisbusz kísérte Szlovéniába.

Hadházy Ákos szerint azonban Orbán és delegációja repülővel utazott a közúton 350 kilométeres távra.

Nem érzi át azt, hogy milyen nehéz helyzetbe került többmillió magyar állampolgár. Persze lehetne más olvasata is a dolognak. Lehet, hogy nem kapott benzint a kocsijába, mert nagyon sokan nem kapnak most, vagy csak hosszú sorban állással. Vagy az is lehet, hogy nagyon sietni akart, hogy tárgyaljon a tanárokkal, diákokkal