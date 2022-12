Szeptemberben rekordösszeget fizethettünk Oroszországnak a gázért

Háromnegyed év alatt 1300 milliárd forintot fizetett Magyarország Oroszországnak a nyersanyagért.

Magyarország szeptemberben az azt megelőző hónapnál 56 százalékkal drágábban, messze rekordszinten, ezer köbméterenként 1837 euróért vehette az orosz gázt – számította ki a KSH most frissített külkereskedelmi adatbázisa alapján a Népszava.hu. Ha ez nem lenne elég, az összeg körülbelül 9 százalékkal még meg is haladta a holland tőzsde irányadónak tekinthető, júliusi, 1684 eurós átlagárát. Sovány vigasz, hogy a viszonyítási alapul szolgáló, ttf-nek is nevezett piaci szint júniushoz képest éppenséggel 60 százalékot ugrott. Vlagyimir Putyinnak a tőzsdei árra rászámolt többletprofitja tehát augusztushoz képest egy hajszállal csökkent.

