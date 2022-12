Vasárnap több helyen is hiány volt az üzemanyagból az országban és a fővárosban egyaránt

Voltak olyan helyek, ahol már pénteken és szombaton sem volt üzemanyag, de akadtak olyan kutak is az országban, amik már egy ideje zárva vannak.

A Telex vasárnap délután/kora este arra kérte az olvasóit a Facebook-oldalán, hogy írják meg, hol nem tudtak tankolni a hétvégén, mivel több olyan jelzést kaptak, hogy az országban és Budapesten is több helyen is nemcsak az ársapkás üzemanyagból, de a piaci áron értékesíthetőből is hiány van.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A héten a MOL a kisebb független benzinkutaknak ismételten nem szállított ki üzemanyagot (ez több száz kutat jelent), a Shell kútjain korlátozást vezettek be, a 95-ös benzinból egy alkalommal csak 20 litert lehet tankolni, dízelből pedig 50 litert.

Az olvasóktól alig egy óra alatt több száz visszajelzést kaptak, ebből válogattak ki egy nagy csokrot. Eszerint vasárnap este

- a XVII. kerületben csak gázolaj volt, az is csak két kúton, Csepelen hasonló volt a helyzet.

- Az Árpád híd budai oldalán lévő MOL-kúton nem volt benzin, gázolajból is csak a prémiumot árusították.

- Egy olvasó azt jelezte, hogy Miskolcon és környékén péntek óta nincs benzin (se ársapkás, se prémium). Ahol van, ott maxiimum 10 litert lehet a nem ársapkás (tehát prémium) benzinből tankolni, a dízelből 1 litert.

- Egy olvasó hozzátartozója Nyíregyházán három helyen próbálkozott tankolással, de se piaci áras, se 100-as benzin se volt.

- Soltról jelezték, hogy se benzin, se dízel.

- Jászberényből jelentették, hogy ott nem lehetett már sehol sem tankolni.

- Pomázon a MOL-kúton, Esztergomban a Shell-kúton fogyott el az üzemanyag.

- Gárdonyból jelezték, hogy ott délutánonként rendszeresen nincs sem a 95-ösből, sem a 100-as benzinből. Kápolnásnyéken hatósági árasból 2-5 litert lehet tankolni.

- Csepelen az Obi mögötti Lukoil-kúton annyira elfogyott minden, hogy maga a kút és a bolt is bezárt.

- Bácsalmáson a MOL-kúton se 95-ös, se dízel nincs, Bólyon a MOL-kúton csak dízelt lehet kapni, benzinből még prémium sincs.

- A fővárosban a Váci úti OMV-, Shell- és két MOL-kúton csak dízel kapható, a Bogdáni úti MOL-kút is kifogyott. A Kőbányai úti Shell- és MOL-kutakon sem lehetett tankolni vasárnap este, az Istenhegyi úti MOL-, az Alkotás úti Shell- és a BAH-csomópontnál lévő OMV-kút is kifogyott.

- Az oroszlányi és törökbálinti Shell is kifogyott az olvasók jelzése szerint vasárnap estére.

- Hajdúböszörményben a MOL- és a Shell-kút is kifogyott a 95-ös benzinből.

- Üllőn három benzinkút található, egyiknél sem lehetett tankolni az olvasói jelzés szerint.

- Monoron már egy hete zárva a Shell-kút, de ha nyitva vannak épp, akkor csak 100-as benzint lehet kapni.

- Baján két Shell- és MOL-kútnál se 95-ös, se 100-as benzin sincs.

- Záhonyban elfogyott az ársapkás üzemanyag, piaci még volt.

- Csornán mindhárom kúton elfogyott a benzin, csak dízel volt kapható.

- Egerben sem az OMV-nél, sem a Shellnél, sem a MOL-nál nem volt semmilyen benzin.

- Szarvason négy benzinkútból kettő nagyjából egy hete üres egy olvasói jelzés szerint.

- Velencén az M7-es melletti MOL-kúton fogyott ki a benzin még szombaton, a múlt héten is ez történt.

A Telex egyik olvasója részletesebben írta meg a helyzetet, beszámolója szerint

"sem 95-ös benzin, sem hatósági áras gázolaj nincs Lakitelek, Cserkeszőlő, Kunszentmárton és Mezőtúr Mol-kútjain, Törökszentmiklóson pedig a Mol-kút mellett kifogyott a Shell-kút is."

Egy másik olvasójuk nyolc különböző kúton volt

"Érd, Budaörs és a XI. kerület környékén, de sehol nem volt benzin, még az autópálya mellett sem. Üres a gödöllői Mol- és Shell-kút is, ahogy a veresegyházi OMV is."

Hajnalka is írt a lapnak:

„Mi ma fél 11-kor szerettünk volna Óbudán dízelt tankolni. Lehetetlenség volt. Először beálltunk a hozzánk legközelebbi kútra a Bogdáni úton lévő Molhoz, ahol bár sor volt, se dízel, se benzin nem volt már elérhető azon a kúton, ahova beálltunk. Majd átmentünk a szemben lévő OMV-hez, hasonlóan jártunk. Majd elmentünk a Szentlélek tértől nem messze lévő Molhoz, ahol csak hatósági áras dízelt nem lehetett kapni. A férjem felhívta a Széll Kálmán téren lévő Shell-kutat, ahol közölték velünk, nincs hatósági áras dízelük, próbáljunk rá az Alkotás úton. Felhívtuk azt is, ahol közölték, hogy nálunk sincs már, sőt a Bécsi úton lévő Shellnél sincs, talán Zuglóban van 8000 liter, de mire odaérünk, nem garancia, hogy lesz. Ezután hazamentünk gyakorlatilag porzó tankkal”

Áron nevű olvasójuk összeszedte, hogy vasárnap fél nyolc és fél kilenc között több fővárosi kúton vagy az volt kiírva, hogy elfogyott az üzemanyag, vagy nem is vltak nyitva:

OMV – Alkotmány utca 14–20., 1155

OMV – Fogarasi út 56/A, 1149

Orlen – Mogyoródi út 22., 1149

Shell – Egressy út 35–55., 1149

MOL – Hős utca 9., 1087

OMV – Kerepesi út 22., 1087

MOL – Vágány utca 21., 1146

Kristóf azt jelezte, hogy a Dunakanyarban a hétvégén sehol sem volt benzin, csak gázolaj, ezért inkább átmentek Letkésnél a határon Szlovákiába, és ott tankoltak rögtön az első kútnál.

A Telex egyik olvasója, Viktor hasonlóról számolt be, vele még pénteken esett meg a következő:

„Nem tudtam tankolni pénteken a III. kerületben, Szentendrén és Pomázon. Cserébe Szlovákiába tankoltam 1,7 euróért, mert ott van.”

László erről írt a lapnak:

„Tiszaújvárosban ma sem a Mol-, sem a Shell-kúton nem volt 95-ös és gázolaj. A dolog pikantériája, hogy itt van a tiszai finomítója a Molnak, és nem kicsi a tárolókapacitása üzemanyag-fronton is…”

A lap több olvasói megkeresést is összegzett, eszerint többen jártak úgy, hogy hat-nyolc kúton sem tudtak tankolni, mert vagy nem volt üzemanyag, vagy a kút volt zárva. Más helyeken a benzinkutasok azzal nyugtatták a vásárlókat, hogy egy-két napon belül lesz utánpótlás, de az sem fog sokáig tartani.

Volt olyan olvasó, aki szerint a kevés üzemanyag a vezetési stílusra is kihat, egyre több a "papásan" közlekedő autós.

Volt olyan, aki szombat reggel még tudott tankolni a Campona melletti Shell-kúton, de a másfél órával később arra járó felesége már nem, addigra kigytak az üzemanyagból.

A kevés üzemanyag miatt feszültség alakul ki az autósok közt is, egy kommentelő szerint a hétvégén a maglódi bevásárlóközpont kútjánál volt még nafta, 40 percbe tellett tankolni, de közben két autós úgy összeszólalkozott, hogy az egyik a másik autóinak visszapillantóit letörve próbálta kirángatni az autóból a sofőrt.

A Telex Laura nevű olvasója így írta le a tankolását a lapnak:

„Budakalászon és környékén kb. 30-40 perc egy tankolás. A BSS-en pár hete már nincs üzemanyag, úgyhogy a pomázi Molra jártam át. Tegnapelőtt ott már csak Premium 95 volt, sajnos a dízeles kocsimba az nem jó. A szentendrei OMV-n pár hete benzin nem volt soha, most dízel nincs. Úgyhogy végül is egy pomázi kis kúton sikerült tankolnom 30 liter dízelt. A budakalászi Metrónál az önkiszolgáló Lukoilnál lehet tankolni rendes áron, csak ott meg írogatni kell nekik emailt, hogy visszautalják a pénzt, azt utálom, úgyhogy oda csak akkor megyek, ha nagyon sürgős.”

A lap megkereste a MOL-t is, egyelőre még nem kaptak választ. A cikk végén leírták, ezek az olvasói jelzések átmeneti állapotot is jelölhetnek a folyamatos üzemanyagpótlás miatt, szóval több helyen lehetséges, hogy a cikk megjelenése óta már újra van üzemanyag.