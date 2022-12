A Vodafone korrekciónak nevezte el az áremelést

A Vodafone „díjkorrekció” néven, az inflációra hivatkozva emeli a már meglévő előfizetői díját.

Fotó: pixabay.com

A díjkorrekció mindenkinél automatikusan 2023. január 2-től lép életbe – írja az atv.hu.

„Közel 10 százalékkal emeli a már meglévő előfizetői díját a Vodafone. A konkrét díjakat nézve azonban jóval nagyobb mértékű is lehet az emelés. Például az internet L előfizetés a mostani 3090 forint helyett 3600 forintba kerülhet havonta. A tévé HD plusz ára visszafogottabban emelkedik, 3500 forintról 3820 forintra. A Vodafone Red Free+ díjcsomag havidíja egy ezressel nő. A Go Net és Go Talk díjcsomagok 1 vagy 2 év hűségidővel elérhető havidíja 8490 forint helyett 9235 forint lesz”