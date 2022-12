A Mol is elismerte! Kritikus a helyzet, még hetekig nem lesz benzin

Karácsonyi meglepetés.

Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

A Mol ugyan kedden újraindította a százhalombattai Dunai Finomítót, de a teljes kapacitás elérése több hetes folyamat, egyik napról a másikra nem oldódnak meg az „ellátási problémák" – ismerte el a Mol igazgatója, Bacsa György a Kossuth Rádió Déli Krónikájában.

Azt is elmondta, hogy a Mol mindent tőle telhetőt megtesz:

A termelésből hiányzó árut importból pótolja a Mol, de a vállalat elérte a logisztikai kapacitásának határát: ennél több árut egyszerűen fizikailag nem tudnak behozni.

A jelenlegi üzemanyaghiányra és logisztikai problémákra kizárólag az import korábbi mennyisége hozhatja el a megoldást, azonban még egy ideális piaci környezetben is 2-3 hónapra lenne szükség ahhoz, hogy visszaépítsék a hiányzó importot és a hozzá kapcsolódó logisztikát, de a jelenlegi kilátások szerint inkább csökkenő termékbehozatallal kell számolniuk.

"A Mol hónapok óta igyekszik rendkívüli importtal pótolni a kiesett mennyiséget, de a saját csatornáinkon keresztül már most sem tudjuk tovább növelni a hazai készleteket. A február 5-én életbe lépő EU-s szankció pedig elvágja az eddigi legfőbb importútvonalunkat is: nem tudunk behozni Magyarországra több üzemanyagot Pozsonyból, a Mol-csoport saját finomítójából. Nemcsak az áru miatt, hanem logisztikai szempontból is kritikusan szükség van az importőrökre és az összes piaci szereplő együttműködésére"