Megint egy fideszes fordult szembe Orbánékkal – Bencsik Gábor szerint gubanc van, nem is kicsi

Kormánykritikus bejegyzést tett közzé Bencsik Gábor publicista, a Magyar Demokrata szerzője, aki szerint nem lehet mindent a háborúra és a szankciókra fogni, ráadásul a tanárok elégedetlensége is jogos.

Nem az a töltelék van mostanában a palacsintában, mint amire számítottunk, valljuk be. A tanárbérek ügye jó régóta el lett hanyagolva, most aztán, a legrosszabkor egyszerre ránk szakadt, a jogos indulatok tüzével már a kormánybuktató szándékok kazánját fűtik, egyre hevesebben

– írta.

Hozzátette, hogy az „év eleji pénzosztások” is meglökték az inflációt, a globális inflációs nyomásra pedig senki nem számított.

– tette hozzá.

És most minderre az üzemanyagmizéria, ami igazán ütős dolog, ilyen már nagyon hosszú ideje nem volt. Persze, háború, persze, szankciók, ez mind igaz is, de mindent nem lehet azokra fogni. Gubanc van, nem is kicsi. Bogozni kellene