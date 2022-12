Orbán, Varga és Szijjártó együttesen próbálja tagadni a vétót – Így csúsztat a fideszes retorika

A 444.hu összeszedte azt, hogyan és miként csúsztat a vétó ügyében a kormánypárt.



A sajtóban ma tévesen megjelent hírekkel ellentétben az Ecofin 2022.12.06-án tartott ülésén nem szerepelt napirenden Ukrajna 18 milliárd eurós támogatása. Minden ilyen állítás álhír.” Ezt a közleményt küldte ki kedd délután a Pénzügyminisztérium, néhány órával azután, hogy Varga Mihály megvétózta az európai pénzügyminiszterek tanácsában (Ecofin) az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós támogatást.

A közlemény kiadása után nem sokkal Szijjártó Péter Pozsonyban, a V4-es külügyminiszterek sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy „a kormány nem vétózott meg semmilyen anyagi segítségnyújtást”.

Orbán Viktor pedig többek között ezt írja a Twitteren: „Today’s news was all about Hungary vetoing financial assistance to #Ukraine. This is fake news.” Vagyis: „A mai hírek mind arról szólnak, hogy Magyarország vétózza az Ukrajnának járó pénzügyi támogatást. Ez álhír.”

A cikk szerint a találkozó honlapja szerint az első napirendi pont a következő volt:

„Pénzügyi támogatás Ukrajnának – A Tanács megvitatta a törvénycsomagot Ukrajna 18 milliárd eurós támogatásáról.”

Erről hazudja azt a magyar pénzügyminisztérium, hogy nem történt meg.

A tanácsülést elnöklő Zbyněk Stanjura cseh pénzügyminiszter azt mondta az ülés után, örül, hogy legalább a minősített többséggel elfogadható határozatot sikerült megszavazni, az egyiket a háromból, ami az Ukrajnának nyújtandó támogatáshoz kell. A nyilatkozat megtalálható a Tanács fent linkelt oldalán.

Miről szól a magyar kormány csúsztatása?

Ahogy Orbán Viktor is kifejti a Twitter-üzenete további részében, illetve Szijjártó Péter is elmondta Pozsonyban, a magyar kormány szívesen adna pénzt Ukrajnának, csak azt ne az EU adja hitelből, hanem a tagállamok külön-külön, saját forrásból.

Azaz egy közös, havonta utalt, egyértelműen számon kérhető rendszer helyett a 27 ország kössön egyenként kétoldalú megállapodásokat Ukrajnával.

Ez egyrészt az EU-s támogatás vétózása, hiszen éppen arról szól a magyar javaslat, hogy ne az unió adjon támogatást Ukrajnának

