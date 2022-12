A Mol-vezér szerint sem csinál mindent jól a kormány.

MTI/Balogh Zoltán

Mint ismert, kedden késő este Hernádi Zsolt és Gulyás Gergely rendkívüli kormányinfót tartott, amelyen bejelentették: megszűnik az üzemanyag-ársapka. Ezután nem sokkal, szerda reggel egy interjú jelent meg a Mandineren a Mol elnök-vezérigazgatójával – vette észre a 24.hu.

A beszélgetésből az nem derült ki, hogy mennyi idővel a bejelentés előtt készült. De Hernádi ebben is véleményezte az ársapkák negatív hatásait.

Az ársapkáknak nincs rendes inflációfékező hatásuk, nem indokolt a hatósági ár az üzemanyagoknál. A gazdaságban is természeti törvények uralkodnak, ezért amikor ilyen mértékű beavatkozásra kerül sor, óhatatlanul jönnek a diszfunkciók. S amikor már a felülről jövő szabályozás negatív hatása jóval több és nagyobb, mint azé a haszoné, amit eredetileg el akartak érni vele, akkor érdemes újragondolni az intézkedést. Talán sántít a hasonlat, de ilyesmi az unió szankciós politikája is.

– nyilatkozta a kormányközeli lapnak. A kormányinfón Hernádi és Gulyás is azt az uniós szankciós politikát okolta, amely hétfőn lépett érvénybe, holott az ársapkát egy évvel ezelőtt vezették be, a kisebb benzinkutakon pedig már hetek óta ellátási nehézségek vannak. Az elnök-vezérigazgató a Mandinernek is azt mondta, hogy szerinte az uniós szankciós rendszer kapkodó, „toldozott-foldozott”, és ezt tetézi a Dunai Finomító kiesése.