Szegedi bölcsészprofesszorok is beálltak a tiltakozó tanárok mögé

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának oktatói közös nyilatkozatot adtak ki a közoktatás javításáért küzdő tanári mozgalom támogatására.

Azt írják, megdöbbenve értesültek arról, hogy az érdemi párbeszéd és a szükséges intézkedések helyett ismét tanárokat bocsátottak el – írja a Telex.

A levelet most aláírásával ellátó 88 bölcsész majdnem mindegyike a szakterülete doktora, 24-en a professzori címet is elérték, közismert emberek Szegeden, az oktatás mellett tudományos kutatásokat és sokan közéleti tevékenységet is folytatnak. Köztük van Prof. Dr. Szajbély Mihály, akit az idén Szeged díszpolgárának választottak meg. A nyilatkozat megjelenése után más oktatók is aláírták a dokumentumot.