Akár havazás is lehet a hétvégén

Zömében borús, esős időre számíthatunk, amelyet vasárnap egyre több helyen havazás válthat fel.

Pénteken napközben a köd a legtöbb helyen feloszlik, ugyanakkor túlnyomóan borult lesz az ég, sokfelé várható ismétlődő eső, zápor, az esti órákban akár kiadós mennyiségű zivatar is eshet. A legmagasabb nappali hőmérséklet északon és nyugaton 3-7, másutt 7-12 fok között valószínű. Főként a Dél-Alföldön erős szelet is jósolnak.

Fotó: 123RF.com

Szombaton túlnyomóan borult időre kell számítani, napközben nagy mennyiségű csapadék érkezik délnyugat felől, az Alpokalján este a havazásra is megnő az esély. Helyenként erős széllökések is előfordulhatnak, a minimum-hőmérséklet 1 és 10, a maximum 3 és 12 fok között alakul, az ország keleti és délkeleti részén ennél melegebb is lehet.

Vasárnap erősen felhős vagy borult időre van kilátás. Többfelé kell számítani esőre, amit nyugat felől egyre nagyobb területen havas eső és havazás válthat fel. A Dunántúlon és északkeleten erős, olykor viharos széllökések is várhatók. A hőmérséklet hajnalban -1 és +10 fok között alakul. Napközben az ország nagyobb részén fokozatosan csökken a hőmérséklet.