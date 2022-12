Vesztegetés miatt feljelentést tett a Kósa Lajos mesés vagyonával átverő csengeri örökösnő

Vesztegetés és hűtlen kezelés ügyében feljelentést tett a Legfőbb Ügyészségen a csengeri örökösnő néven elhíresült P. Mária, írja a Népszava nyomán a 24.hu.

Kósa Lajos, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond az országos óvodaprogram keretében elkészült Fészek Református Óvoda átadásán Debrecenben 2022. október 18-án. MTI/Czeglédi Zsolt

A lap szerint a beadványban az szerepel, hogy

egy alföldi vállalkozás, a Kiskun Tender Kft. rajta keresztül küldött Kósa Lajos akkor debreceni polgármesternek 2014-2015 ben több részletben 68,3 millió forintot, hogy Kósa elintézze egy Debrecenben „beragadt”, több száz millió forint kifizetését, ő pedig a Kiskun Tendertől a számlájára érkezett pénzt átadta Kósa Lajosnak.

A napokban egyébként a bíróság első fokon igazat adott a nőnek, akiről Kósa korábban azt állította, hogy csalásért korábban elítélték. A bíróság szerint a politikus megsértette a nő jó hírnévhez való jogát. Csalás vádjával viszont még folyik egy eljárás P. Máriával szemben.

Az asszony akkor vált országosan ismertté, amikor kiderült, hogy többek közt Kósa Lajost, a Fidesz országgyűlési képviselőjét is egy állítólagos 1300 milliárd forintos mesés hagyatékkal hitegette.

A csengeri asszony azt állította, hogy ő az örököse a felfoghatatlan vagyonnak, amit Kósa is elhitt. A nő befektetési tanácsokat kért a Fidesz politikusától, akivel többször is találkozott, és egy megállapodást is aláírtak közjegyző előtt.