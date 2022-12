Schadl-ügy: A bőrüket mentve mindent bevallottak az ügyészségen az érintett nők

Mindenről kitálalt a Schadl-ügy miatt kihallgatott egyik végrehajtójelölt és egy végrehajtó-helyettes is – derült ki a Blikk birtokában lévő nyomozati anyagból.



Fotó: RTL

A nyomozati anyagból az is kiderült, hogy a végrehajtójelölt nem várt sokat az ügyészséggel kötendő megállapodással, ahogy bevitték, mindenről kitálalt – írja a lap.

A 2021 novemberében elfogott dr. Schadl György irodájában végrehajtójelöltként és „könyvelőként” dolgozó F. Vivient is felkeresték, hogy lefoglalják tőle a bizonyításhoz szükséges iratokat.

A nőt előállították, hogy gyanúsítottként kihallgathassák. Erre azonban már nem került sor, elfogadta az ügyészség által felajánlott megállapodást a büntetőjogi felelősségre vonás elkerüléséről, és vállalta, hogy tanúként való meghallgatásáért cserébe bizonyítékokat ad át a Központi Nyomozó Főügyészségnek (KNYF) .

F. Vivien segített az egyik ismerősének abban, hogy dr. Schadl György közbenjárására őt nevezzék ki az egyik végrehajtói helyre, amiért az iroda bevételéből meghatározott részt vissza kellett fizetni a végrehajtói kar elnökének.

Dr. Schadl György közölte F. Viviennel, hogy a saját része felét, tehát az osztalék negyedét dr. Völner Pálnak adja tovább

– idézi a Blikk a KNYF anyagából.

F. Vivien azonban magának is kért pénzt, így összesen 40 millió forintot kapott,

A hölgy tanúként hangsúlyozta, hogy a pénzátadásoknak nem volt szemtanúja, de dr. Schadl többször tett olyan kijelentést előtte, hogy dr. Völner Pál a barátunk, akinek pénzt kell vinni. Alkalmanként 2-3 millió forintot. Ezeket a „kifizetéseket” pedig F. Vivien gondosan felírta negatív előjellel egy táblázatba.

F. Vivien azt is elmondta, hogy ő és Schadl György egyik kollégája voltak azok, akiket az elnök a dr. Völnernek való pénzvitelekkel kapcsolatban a bizalmába fogadott.

Arról is tudod, hogy mely végrehajtók fizettek a főnökének, őket meg is nevezte az ügyészségen. Azt is elmondta, hogy a bevételből Schadl ingatlanokat vásárolt és újított fel.

A vizsgálat során egy másik bizalmasa, S. Tímea az egyik Pest megyei végrehajtó-helyettes is megállapodást kötött az ügyészséggel. Beszámolt arról, hogy a 2019-ben kinevezett új végrehajtó, F. Miklós mellett továbbra is Schadl-lel egyeztetett.

És bár az új végrehajtót is a főnökének tekintette,

az anyagi működés, illetve az osztalék felvétele kapcsán kizárólag Gyurival kellett egyeztetnem

– szerepel a vallomásában.

S. Tímea is táblázatban vezette azokat az összegeket, amelyek ki vagy bekerültek az irodába.

Amikor Gyurit már letartóztatták, csak akkor mesélte el nekem Miklós, hogy tulajdonképpen az osztalék teljes összegét Gyuri vitte el, és ő havi 2 millió forint fizetést kapott

– vallotta S. Tímea, számára egyértelmű volt, hogy „Gyurinak köze van ahhoz, hogy Miklós lett a végrehajtó.”

