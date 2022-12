A külügyminiszternek volt olyan hónapja, mikor 29 alkalommal is repült. Hogy ez mennyi közpénzbe került, azt nem tudni, mert a külügyminisztérium nem válaszolt a sajtó érdeklődésére egyelőre.

A 24.hu cikke szerint csak idén (január 1. és december 1. között mérve) 214 repülőúttal 420 ezer megtett kilométer közelébe jutott Szijjártó Péter külügyminiszter, de azt nem tudni, hogy ez mennyi közpénzbe is került.

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A lap szerint az utazások száma idén elmaradt a tavalyihoz képest, viszont Szijjártó 2022-ben többször utazott tengerentúli helyszínekre, így az össztávolság meghaladta a tavalyi értéket. A novembere volt a legsűrűbb, akkor a 30 nap alatt 29-szer ült repülőgépre a miniszter.

A lap szerint egyes becslések alapján ezek az utazások olyan 1,5-1,8 milliárd forintnyi közpénzbe kerülhettek, de hivatalos adatokat nem közölt a minisztérium eddig. A 24.hu erről hiába kérdezte a tárcát, onnan heteken át nem kaptak választ, így végül a Flightradar adatait használták fel. Az összeállítást készítő a lapnak elmondta, mivel Szijjártó a Facebookon jó ideje részletesen tudósít az utazásairól, így az általa használt gépek repülési adatai könnyen rekonstruálható.

A cikk ezek alapján Szijjártó a legtöbbször idén a Budapest-Brüsszel távot tette meg, de gyakran megfordult Belgrádban is, mint ahogy a New York melletti teterboroi reptéren is. 2022-ben a miniszter összesítve majdnem egy teljes hónapot töltött a levegőben, eddig 616 órát, azaz 26 napot repült. Az utazásaihoz szinte kizárólag a Honvédelmi Minsiztérium alá tartozó Dassault Falcon business jet kategóriába tartozó repülőgépet, illetve a 140 szemly befogadására is alkalmas Airbus A319-est vette igénybe – mindössze kétszer utazott bérelt repülővel.

A lap szerint piaci körülmények közt olyan 10-11 ezer dollár lenne az óránkénti bérleti díja a hasonló géptípusoknak, ez olyan 4-4,5 millió forintnak felel meg. Mivel azonban állami repülőgépekről van szó, ezért a költségek vélhetően alacsonyabbak, ami olyan 2,5-3 millió forintot jelent repülési óránként. Ha ezt felszorozzuk a 616 repült órával, akkor a végeredmény 1,5-1,8 milliárd forintot jelent, vagyis ennyibe került az adófizetőknek az, hogy Szijjártó Péter repülővel közlekedett.

A lap megjegyezte, az elmúlt években a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyszer sem tett közzé reálisnak tekinthető elszámolást arról, hogy mennyibe is kerültek ezek az utazások. Tavaly a lap kérdésére a minisztérium azt állította, hogy a tárcának mindössze 30,9 millió forintot kellett térítenie több mint 70 repülés után. Az idei költségekre vonatkozó kérdésekre pedig még nem válaszolt a tárca.