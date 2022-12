Késik a babaváró hitel hosszabbítása, hiába ígérte be még a nyáron a kormány

Nem sok ideje maradt azoknak, akik igényelnének ilyen hitelt, mivel jogszabály hiányában a bankok a babaváró hitel végével számolnak.

A privatbankar.hu a Bank360-ra hivatozva számolt be arról, hogy bár a kormány bejelentette a babaváró támogatás meghosszabbítását 2023-ra, jogszabály hónapok óta nem született róla, ezért a bankok már elkezdték a visszaszámlálást, hogy beleférjenek a 10 munkanapos elbírálási határidőbe. Aki biztosra akar menni, annak már csak ez a hete maradt az igénylésre.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikk szerint a jelenleg érvényben lévő jogszabály szerint 2022. december 31-én ér véget a babaváró támogatás, amely a fiatal házaspárok számára teszi elérhetővé 10 millió kamatmentes kölcsön és gyermekvállalási támogatás igénylését.

A kormány még július 30-án jelentette be egy szűkszavú Facebook-posztban, hogy 2023-ban is megmarad a babaváró támogatás, de az azóta eltelt négy és fél hónapban az erről szóló jogszabály nem készült el. A cikk szerint legutóbb novemberben az egyik Kormányinfón hangzott el az, hogy a kormány december elején dönthet a családtámogatásokról, amelyekre jövőre sem akarnak kevesebbet költeni az idei összegnél.

"Mindaddig azonban, amíg nincs jogszabály a hosszabbításról, a bankok kénytelenek az alapján babaváró hitelt adni, hogy erre csak december 31-ig van mód. Az előírás szerint maximum 10 munkanap alatt el kell bírálniuk a hiteligénylést, ezért már elkezdtek visszaszámolni, hogy biztosan beleférjenek a határidőbe. Van is már olyan bank, amely azt közölte a partnereivel, hogy december 16. után nem tudnak új igénylést befogadni"

- olvasható a cikkben, amely szerint például az OTP Bank oldalán az olvasható, hogy a december 15. után benyújtott babaváró kölcsön-igénylések esetén nem tudják garantálni a szerződéskötést.

Több más bank is felhívta az ügyfelek figyelmét a 10 munkanapos előírásra és a december 31-i utolsó szerződéskötési lehetőségre. Viszont mivel december 31. szombatra esik, ezért gyakorlatilag december 30-ig lehet megkötni a szerződéseket.

"Az UniCredit Bank még nem jelölt meg végdátumot az igénylések befogadására, de már jelzik az oldalon, hogy “ha a hátralévő idő már nem teszi lehetővé a törvényi határidőnek megfelelő szerződéskötést, a babaváró kölcsönkérelmek befogadását megszüntetik vagy felfüggesztik” – ezt a weboldalukon fogják jelezni. Az ügyfelektől azt kérik, hogy ne halasszák az igénylést az utolsó pillanatra. A Raiffeisen Bank még nem ír kifejezetten az év végét érintő információkról, de beszédes, hogy a jóváírási akciók érvényesítéséhez legkésőbb december 9-ei igénylés volt megszabva"

- áll a cikkben.

A privátbankár.hu szerint az Erste Bank és az OTP is felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány igazgatási szünetet rendelt el december 22. és 2023. január 6. között. Emiatt a babaváró hitelt igénylők december 21. után nem tudnak tb-jogviszony igazolást, vagy szükség esetén NAV-igazolást igényelni. Ezeket a lap szerint érdemes már előre kikérni, hogy egy esetleges hiánypótlásnál meglegyenek.

A cikk szerint a Bank360 arra is felhívta a figyelmet, hogy azért is érdemes még decemberben felvenni a babaváró hitelt, mert bár a kormány ugyan belengette, hogy 2023-ban is lesz ilyen program, azonban arról nem tudni, hogy változatlan feltételek mellett fog-e futni.

"Ha figyelembe vesszük, hogy az indulás óta mennyit változott a gazdasági környezet, milyen mértékben szálltak el a kamatok, akkor könnyű belátni, hogy az ügyfelek számára a program indulásához képest mára sokkal nagyobb kedvezmény a már egy gyermekkel nulla százalékos kamatúvá tehető hitel. A költségvetésnek viszont a fizetendő kamattámogatás miatt sokkal nagyobb teher. A babaváró hitel három és fél éve, 2019 júliusában indult el, és eddig közel 1995 milliárd forintot vettek fel belőle az igénylő párok. Ez körülbelül 200 ezer igénylést jelent"

- olvasható a cikkben.