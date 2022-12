Így próbálták provokálni és csőbe húzni az ellenzéki politikust

A Tanítanék mozgalom múlt heti parlamenti akciója után a kormányközeli csatorna bemutatott egy hangfelvételt, amelyen állítólag a Tanítanék egyik tagja kér tanácsokat Tordai Bence Párbeszéd-képviselőtől.

Fotó: Facebook

Mind a mozgalom képviselője, mind a politikus megerősítette a hvg.hu-nak, hogy trollhívás hallható a felvételen. Törley szerint nem jött be a tanárok megfélemlítése, ezért most a propagandát is bevetik ellenük.

A Hír TV arról készített riportot, hogy a mozgalom mögött „baloldali pártok állhatnak”. A kormányközeli csatorna ezt egy hangfelvétellel igyekezett alátámasztani, amelyen Tordai Bence párbeszédes országgyűlési képviselő állítólag egy Tanítanék-taggal telefonál, aki azt kérdezi a politikustól, hogyan kommunikáljanak az akcióról, illetve felróják a tanároknak azt is, hogy Csárdi Antal hívta meg őket az Országházba, és Gulyás Mártonhoz köthető a Tanítanék weblapjának üzemeltetése.

Az esettel kapcsolatban a hvg.hu megkereste Törley Katalint, aki a szervezet 2016-os megalakulása óta meghatározó szereplője a Tanítanéknak. A Kölcsey Ferenc Gimnáziumból októberben elbocsátott pedagógus a hvg.hu-nak azt mondta:

„a Tanítanék soha, egyszer sem kért tanácsot politikusoktól vagy politikai pártoktól. Ez a felvétel nem tudom, hogyan készülhetett el, valószínűnek tartom, hogy trolltámadás volt – az biztos, hogy a mi közegünkből senki nem hívta fel Tordai Bencét.”

A hangfelvétellel kapcsolatban megkerestük Tordai Bencét is:

a párbeszédes politikus megerősítette, hogy bár ő hallható a hangfelvételen, pártjával kiderítették, hogy a vonal másik végén nem a Tanítanék egyik tagja volt, bővebb részleteket pedig hamarosan közölnek.